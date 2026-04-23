ترامب يصالح ميلوني بتذكرة المونديال!

لندن(رويترز)

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن مبعوثاً رفيع المستوى للرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن تحل إيطاليا محل إيران في ​نهائيات كأس العالم المقبلة.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة إلى أن المقترح يهدف إلى إصلاح العلاقات بين ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بعد خلاف نشب بينهما على خلفية انتقاد ⁠الرئيس الأميركي للبابا ليو بابا الفاتيكان بشأن الحرب مع إيران.

وقال المبعوث الأميركي الخاص ​باولو زامبولي لفاينانشال تايمز: "أؤكد أنني اقترحت على ترامب ورئيس الفيفا جياني ​إنفانتينو استبدال إيطاليا ‌بإيران في كأس العالم. أنا من ⁠إيطاليا، وسيكون ​الأمر أشبه بالحلم أن أرى المنتخب الإيطالي في نهائيات تستضيفها الولايات المتحدة. لديهم سجل حافل به أربعة ألقاب يؤهلهم للمشاركة".

ولم يرد البيت الأبيض أو الفيفا أو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أو الاتحاد الآسيوي للعبة بعد على طلبات رويترز للتعليق.

وتعرضت ‌إيطاليا لصدمة في مارس بعد أن غاب المنتخب الوطني عن ‌كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، عقب هزيمته 4-1 بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك في الملحق الأوروبي للتصفيات.

وتأهلت إيران إلى كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي ​العام الماضي، لكنها طلبت بعد اندلاع الحرب من الفيفا نقل مباريات الفريق الثلاث في دور المجموعات من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وقال إنفانتينو خلال زيارة لمعسكر تدريب المنتخب الإيراني في تركيا الشهر الماضي، إن جميع المباريات ستقام كما هو مقرر، مع عرض المساعدة على الفريق في الاستعدادات للبطولة.

وقال رئيس ‌الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج ​للصحفيين في تجمع مؤيد للحكومة في طهران أمس: "نستعد ونجري الترتيبات اللازمة لكأس العالم، لكننا نلتزم بقرارات السلطات".

وأضاف: "في الوقت الحالي، القرار هو أن يكون المنتخب الوطني مستعداً تماماً لكأس العالم".

ويقع القرار بشأن الدولة التي ستحل محل ​إيران في حال انسحابها في يد ‌الفيفا، ⁠الذي يحق له، ‌بموجب المادة السادسة من اللوائح المنظمة لكأس العالم، ‌استدعاء أي دولة يختارها لملء المكان الشاغر.

ومن المتوقع أن يضغط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشدة لكي يكون البديل من ⁠آسيا. وتعد الإمارات، التي خسرت مباراة فاصلة في التصفيات أمام العراق في نوفمبر الماضي، الخيار المؤكد.

وتنطلق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها أيضاً المكسيك وكندا بشكل مشترك، في 11 يونيو.

ومن المقرر أن تبدأ ​إيران مشوارها في البطولة بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس بعد ذلك ​بأربعة أيام.