يستقبل أكثر من ضعف أهداف كورتوا.. لونين أزمة ريال مدريد!

معتز الشامي (أبوظبي)

يتولى أندري لونين حراسة مرمى ريال مدريد منذ إصابة البلجيكي تيبو كورتوا في 17 مارس الماضي، خلال مباراة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر سيتي، حيث يعتبر الأوكراني في النادي أفضل حارس مرمى احتياطي في العالم.

وفي الواقع، كان لـ "لونين" دوراً حاسماً في فوز النادي بلقب الدوري الإسباني 2023/24، وكأس دوري أبطال أوروبا الخامسة عشر، حيث قدم عروضاً لا تنسى، كان أبرزها مباراتان في دوري أبطال أوروبا؛ مباراة الإياب من ربع النهائي على ملعب الاتحاد، ومباراة الذهاب من نصف النهائي على ملعب بايرن ميونيخ.

ويتمتع الأوكراني بسلوك مثالي، ويتقبل كونه الحارس الاحتياطي لزميله، حيث ينافس في النهاية أحد أفضل حراس المرمى الذين أنجبهم النادي على الإطلاق، بل إنه، في نظر الكثيرين، الأفضل.

ومن الواضح وجود فرق في المستوى بين الحارسين، والبيانات خير دليل، حيث لعب لونين هذا الموسم 10 مباريات، واستقبلت شباكه 20 هدفاً، ولم يحافظ على نظافة شباكه في أي من المباريات التسع التي خاضها كاملة، بينما لعب كورتوا 41 مباراة واستقبلت شباكه 31 هدفاً، هذا يظهر بوضوح أن الفريق يعاني أكثر عندما يكون حارسه الأساسي غير متاح.

ويستقبل لونين هدفين في المباراة الواحدة، وهو أكثر من ضعف عدد الأهداف التي يستقبلها كورتوا 0.9 هدف، وهي إحصائية ممتازة تعكس براعة البلجيكي كحارس مرمى.

وترى إدارة ريال مدريد أن مقارنة الحارسين خطأ، وتؤكد على أهمية إدراك كليهما لدوره في الفريق وقدرته على العمل معاً بسلاسة. ولهذا السبب، لم يواجه أنشيلوتي، ولا تشابي ألونسو، ولا ألفارو أربيلوا أي مشاكل في إدارة مركز حراسة المرمى، وهو أمر كان من الممكن أن يسبب مشاكل، وكان تجديد عقد أندريه لونين من أبرز أخبار عام 2025، حيث يمتد عقده الحالي حتى عام 2030، ما يعني أنه يستطيع البقاء مع النادي طالما رغب.

ومع ذلك، سيسمح له فلورنتينو بيريز بالرحيل، شريطة أن يتلقى عرضاً جيداً ويختار بدء فصل جديد في مسيرته.