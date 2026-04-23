الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

هالاند: لا شيء أهم من الفوز

23 ابريل 2026 11:01

لندن(رويترز)
قال مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، إن النتيجة ​تبقى الأهم، عقب فوز فريقه 1-صفر على مضيفه بيرنلي أمس الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز لكرة القدم، في انتصار منح ​الفريق صدارة الترتيب متقدماً على ​أرسنال ‌بفارق الأهداف المسجلة. وسجل المهاجم ⁠النرويجي ​هدف المباراة الوحيد، رغم هيمنة مانشستر سيتي الهجومية، إذ سدد لاعبوه 28 كرة، بينها تسع تسديدات ‌على المرمى.
وقال هالاند لشبكة سكاي سبورتس: "صنعنا ‌العديد من الفرص، لكن الأهم أننا حققنا الفوز، وهذا ما يسعدني". وأضاف "الأمر كله ​يتعلق بالانتصار، مهما كانت الطريقة. نحاول دائماً اللعب بأسلوبنا، مع التركيز على تحقيق الفوز فقط، وهذه هي العقلية المطلوبة".
وتابع: "لا تفكر في ‌عدد الأهداف. الانتصار هو ​الشيء الأكثر أهمية". ويتقاسم سيتي وأرسنال صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة لكل منهما بعد 33 مباراة، ​وبفارق أهداف ‌متطابق (+37)، ⁠إلا ‌أن سيتي يتقدم ‌على الفريق اللندني بفضل تسجيله ثلاثة أهداف أكثر، وذلك ⁠قبل خمس جولات من ختام الموسم. ويستعد ​سيتي لاستضافة ساوثهامبتون يوم السبت في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يواجه إيفرتون في الدوري الممتاز في الرابع من ​مايو.

أخبار ذات صلة
سيتي يخطف صدارة الدوري الإنجليزي في ليلة هبوط بيرنلي
ثلاثي الهجوم.. نقطة ضعف تُهدد حلم أرسنال!
إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
أرسنال
آخر الأخبار
فيلم «ذا ديفيل ويرز برادا» يعود بعد عقدين
الترفيه
فيلم «ذا ديفيل ويرز برادا» يعود بعد عقدين
اليوم 13:45
"مصدر".. 20 عاماً من الإنجازات في قطاع الطاقة النظيفة
علوم الدار
"مصدر".. 20 عاماً من الإنجازات في قطاع الطاقة النظيفة
اليوم 13:38
«ابن سليّم» ورئيس وزراء مونتينيجرو يناقشان دعم نمو رياضة السيارات
الرياضة
«ابن سليّم» ورئيس وزراء مونتينيجرو يناقشان دعم نمو رياضة السيارات
اليوم 13:23
سفيان رحيمي: نُدرك حجم المسؤوليات والتحديات في الأمتار الأخيرة
الرياضة
سفيان رحيمي: نُدرك حجم المسؤوليات والتحديات في الأمتار الأخيرة
اليوم 13:21
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية
اليوم 13:15
