هالاند: لا شيء أهم من الفوز

لندن(رويترز)
قال مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، إن النتيجة تبقى الأهم، عقب فوز فريقه 1-صفر على مضيفه بيرنلي أمس الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في انتصار منح الفريق صدارة الترتيب متقدماً على أرسنال بفارق الأهداف المسجلة. وسجل المهاجم النرويجي هدف المباراة الوحيد، رغم هيمنة مانشستر سيتي الهجومية، إذ سدد لاعبوه 28 كرة، بينها تسع تسديدات على المرمى.
وقال هالاند لشبكة سكاي سبورتس: "صنعنا العديد من الفرص، لكن الأهم أننا حققنا الفوز، وهذا ما يسعدني". وأضاف "الأمر كله يتعلق بالانتصار، مهما كانت الطريقة. نحاول دائماً اللعب بأسلوبنا، مع التركيز على تحقيق الفوز فقط، وهذه هي العقلية المطلوبة".
وتابع: "لا تفكر في عدد الأهداف. الانتصار هو الشيء الأكثر أهمية". ويتقاسم سيتي وأرسنال صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة لكل منهما بعد 33 مباراة، وبفارق أهداف متطابق (+37)، إلا أن سيتي يتقدم على الفريق اللندني بفضل تسجيله ثلاثة أهداف أكثر، وذلك قبل خمس جولات من ختام الموسم. ويستعد سيتي لاستضافة ساوثهامبتون يوم السبت في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يواجه إيفرتون في الدوري الممتاز في الرابع من مايو.