هالاند: لا شيء أهم من الفوز

لندن(رويترز)

قال مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، إن النتيجة ​تبقى الأهم، عقب فوز فريقه 1-صفر على مضيفه بيرنلي أمس الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز لكرة القدم، في انتصار منح ​الفريق صدارة الترتيب متقدماً على ​أرسنال ‌بفارق الأهداف المسجلة. وسجل المهاجم ⁠النرويجي ​هدف المباراة الوحيد، رغم هيمنة مانشستر سيتي الهجومية، إذ سدد لاعبوه 28 كرة، بينها تسع تسديدات ‌على المرمى.

وقال هالاند لشبكة سكاي سبورتس: "صنعنا ‌العديد من الفرص، لكن الأهم أننا حققنا الفوز، وهذا ما يسعدني". وأضاف "الأمر كله ​يتعلق بالانتصار، مهما كانت الطريقة. نحاول دائماً اللعب بأسلوبنا، مع التركيز على تحقيق الفوز فقط، وهذه هي العقلية المطلوبة".

وتابع: "لا تفكر في ‌عدد الأهداف. الانتصار هو ​الشيء الأكثر أهمية". ويتقاسم سيتي وأرسنال صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة لكل منهما بعد 33 مباراة، ​وبفارق أهداف ‌متطابق (+37)، ⁠إلا ‌أن سيتي يتقدم ‌على الفريق اللندني بفضل تسجيله ثلاثة أهداف أكثر، وذلك ⁠قبل خمس جولات من ختام الموسم. ويستعد ​سيتي لاستضافة ساوثهامبتون يوم السبت في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يواجه إيفرتون في الدوري الممتاز في الرابع من ​مايو.