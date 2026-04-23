الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأولمبيكو» يستضيف نهائي الكأس.. إنتر على طريق «العاشرة» والثنائية

«الأولمبيكو» يستضيف نهائي الكأس.. إنتر على طريق «العاشرة» والثنائية
23 ابريل 2026 12:00

معتز الشامي (أبوظبي) 
تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية إلى العاصمة روما يوم 13 مايو، حين يحتضن ملعب الأولمبيكو المواجهة المرتقبة بين إنتر ميلان ولاتسيو في نهائي كأس إيطاليا، في لقاء يحمل أفضلية نسبية لفريق العاصمة الذي سيخوض المباراة على أرضه وبين جماهيره.
وبلغ إنتر ميلان النهائي بعد ريمونتادا مثيرة أمام كومو، حيث قلب تأخره بهدفين دون رد إلى فوز درامي بنتيجة 3-2 في إياب نصف النهائي على ملعب سان سيرو، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، ليؤكد "النيراتزوري" شخصيته القوية في اللحظات الحاسمة.
وفي المقابل، عانى لاتسيو طريقا أكثر تعقيدًا نحو النهائي أمام أتالانتا، إذ تقدم في النتيجة ثلاث مرات خلال مواجهتي الذهاب والإياب، لكنه كان يستقبل التعادل سريعًا في كل مرة، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالحه، بفضل تألق الحارس الشاب إدواردو موتا، الذي تصدى لأربع ركلات متتالية في إنجاز لافت للاعب البالغ 21 عاماً، والذي انضم للفريق في يناير كبديل، قبل أن تفرض عليه الظروف دور البطولة.
ويُقام النهائي تقليدياً على ملعب الأولمبيكو، لكنه لن يكون محايداً هذه المرة، نظراً لكونه الملعب الرسمي للاتسيو، ما يمنح الفريق دفعة معنوية إضافية، وستُحسم المباراة خلال 90 دقيقة، أو تمتد إلى وقت إضافي وربما ركلات الترجيح.
وتاريخيا، يمتلك لاتسيو سجلاً قوياً في البطولة، حيث توج باللقب سبع مرات آخرها في 2019، بينما يخوض إنتر النهائي للمرة السادسة عشرة في تاريخه، وقد حقق اللقب تسع مرات، كان آخرها في 2023، كما يسعى الفريق لاستعادة أمجاده، خاصة أن الثنائية المحلية لم تتحقق له سوى مرة واحدة، ضمن الثلاثية التاريخية عام 2010.

