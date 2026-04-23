«دبي الرياضي» يطلق النسخة الأولى من بطولة «أكاديميات الطائرة»

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم "بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الكرة الطائرة"، الأولى من نوعها في المنطقة، التي تنطلق غداً بمشاركة 70 فريقاً يمثلون 25 أكاديمية ونادياً من مختلف أنحاء الدولة، والتي تستمر منافساتها حتى 13 يونيو 2026.

وتضم البطولة خمس فئات عمرية للذكور والإناث (دون 10، 12، 14، 16، و19 عاماً)، ومن المقرر إقامة أكثر من 250 مباراة تستضيفها ملاعب نادي شباب الأهلي وصالة الصفا الرياضية بمنطقة جميرا.

وعقد مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة اجتماعاً فنياً مع المدربين ومديري الأكاديميات المشاركة، جرى خلاله استعراض اللوائح الفنية والتنظيمية، واعتماد جدول المباريات، والإجابة عن كافة استفسارات المشاركين.

وأكد علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، أن المجلس يضع ملف اكتشاف وتطوير المواهب في مقدمة أولوياته، قائلاً: "نعمل على بناء منظومة متكاملة لاستقطاب ورعاية اللاعبين الواعدين في مختلف الألعاب، وإطلاق هذه البطولة يعكس التزامنا بتوفير بيئة تنافسية حقيقية تمنح الناشئين فرصة لإثبات قدراتهم وصقل مهاراتهم عبر زيادة عدد المباريات وفقاً للمعايير الدولية".

وأضاف البلوشي: "تأتي هذه البطولة ضمن استراتيجية المجلس لتطوير المواهب بأندية دبي وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في تطوير القطاع الرياضي، من خلال تنظيم فعاليات ذات تأثير مباشر على برامج تطوير الناشئين". كما أوضح أن البطولة تتكامل مع برنامج استراتيجي شامل، وتنضم إلى سلسلة بطولات دبي المفتوحة في كرة القدم، والسلة، واليد، والتنس، والجمباز، والريشة الطائرة، والبادل.

ويتقدم كوكبة المشاركين في البطولة أندية: الوصل، شباب الأهلي، النصر، حتا، والذيد، إلى جانب أكاديميات، وايلد كاتس، يو آي جي سبورتس، إف دي آر، سنتريكس، سنترلاين، وان ديلا كروز، نكست جين، هيك فوليبول، سبيد سبورتس، سبايكرز أبوظبي، المواكب، أبوظبي فوليبول كلينك، إيه تي بي في كوم، أولمبيك ستارز، وإسبيريا.