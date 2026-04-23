سفيان رحيمي: نُدرك حجم المسؤوليات والتحديات في الأمتار الأخيرة

23 ابريل 2026 13:21

معتز الشامي (أبوظبي)
أكد الدولي المغربي سفيان رحيمي، لاعب نادي العين، جاهزية فريقه لمواجهة البطائح، والمقررة اليوم ضمن المرحلة الحاسمة من دوري أدنوك للمحترفين بالجولة 23، مشدداً على أهمية اللقاء في مشوار المنافسة على اللقب.
وأوضح رحيمي أن تحضيرات الفريق سارت بصورة إيجابية خلال الفترة الماضية، وأن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية في هذه المرحلة المهمة والحاسمة من الموسم، وقال: «نتعامل مع المباريات المتبقية باعتبارها نهائيات كؤوس، إذ تبقت لنا ست مباريات، لا تقبل الأخطاء، كما أن تركيزنا منصب حالياً على مواجهة البطائح، لما تمثله من أهمية في تحديد مسار المنافسة، وهو ما يجعل تحديات الأمتار الأخيرة للموسم، صعبة وتضعنا دائماً أمام مسؤولية أكبر لأن هدفنا هو الفوز وإسعاد الجماهير».
وعن تأثير الثقة على تركيز اللاعبين والفريق في ظل عدم تلقي العين لأي هزيمة هذا الموسم، قال: «لم نحقق شيئاً بعد، الثقة لا تزال حاضرة بيننا، لأنها تجسّد الواقع الأمر الذي يستشعره جميع عناصر الفريق داخل وخارج غرفة تبديل الملابس، وتسهم في الحفاظ على التركيز وتجنب الشعور بالرضا، رغم النتائج الإيجابية الأخيرة.
وأضاف: مواجهة البطائح تمثل محطة مفصلية لمواصلة المنافسة، مؤكداً أن الفريق سيدخل اللقاء بأقصى درجات الجدية والتركيز لتحقيق الهدف المنشود، واختتم رحيمي حديثه بالتأكيد على أهمية الدعم الجماهيري، مشيراً إلى أنه يشكل دافعاً كبيراً للفريق في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

