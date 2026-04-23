حكام أجانب لإياب نصف نهائي كأس الإمارات للسلة

علي معالي (أبوظبي)

قرر اتحاد كرة السلة الاستعانة بحكام أجانب في مباراة إياب نصف نهائي كأس الإمارات، بين شباب الأهلي والشارقة المقرر لها الأحد المقبل، وهما اللبناني رباح نجم والأردني محمد طه فوزي، على أن يقوم هذا الثنائي أيضاً بإدارة المباراة النهائية لهذه البطولة والمقرر لها الثلاثاء المقبل، وسبق لكل من نجم وفوزي أن أدارا عدة مباريات بملاعبنا، آخرها نهائي بطولة الدوري بين شباب الأهلي والنصر.

وكانت مباراة الذهاب بين الشارقة وشباب الأهلي التي جرت على صالة الشارقة، قد شهدت توتراً كبيراً بين الفريقين، في الربع الثاني من المباراة، وتوقفت المباراة نحو 8 دقائق، بعد مشادة بين سعيد البلوشي من الشارقة، وواشنطن المحترف الأميركي في شباب الأهلي، وتدخل في الأزمة عمر خالد العامري لاعب شباب الأهلي من على مقاعد البدلاء، وعلى إثرها تم استبعاد سعيد البلوشي من المباراة، كما شهدت المباراة أيضاً استبعاد عبدالحميد إبراهيم مدرب الشارقة.

وكانت المباراة قد شهدت غضباً في المدرجات من جانب جماهير الشارقة، ضد حكام المباراة، وهو ما يستدعي قرارات سيتم اتخاذها من جانب لجنة الحكام، بناء على التقرير الخاص بالمباراة سواء من الحكام أو من مراقب المباراة.

وقد انتهت بفوز شباب الأهلي بنتيجة 92-84، ليضع «الفرسان» قدماً في المباراة النهائية، بينما اقترب فريق النصر من الحفاظ على لقبه بطلاً لكأس الإمارات، بالفوز على البطائح في مباراة الذهاب على صالة نادي البطائح، بنتيجة 95-74.

من ناحية أخرى وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع اتحاد كرة السلة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ بيئة رياضية مبتكرة ومستدامة، ومثّل الوزارة عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وعبداللطيف الفردان رئيس الاتحاد.

تهدف المذكرة إلى تعزيز الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية في المجال الرياضي، وتنظيم آليات استخدامها، إضافة إلى دعم الابتكار والإبداع لدى الرياضيين، وحماية الحقوق المرتبطة بالمحتوى الرياضي والأنشطة ذات الصلة، إلى جانب تطوير مبادرات وبرامج مشتركة تعزز البيئة القانونية الداعمة لنمو القطاع الرياضي في الدولة.