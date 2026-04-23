منشور الفخر يعيد رونالدو إلى الواجهة!

علي معالي (أبوظبي)

عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فرحته الغامرة بتأهل فريق النصر السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعد الفوز الكبير على الأهلي القطري بنتيجة 5-1، ليلتقي على لقب البطولة أمام فريق جامبا أوساكا الياباني يوم 17 مايو المقبل.

بعد مباراة النصر مع الأهلي، نشر رونالدو رسالة قصيرة على منصة (إكس)، قال فيها:" "فخور بالفريق.. النهائي ينتظر!"، مصحوبة برمزين أصفرين وأزرقان، الألوان التقليدية لنادي النصر، وسرعان ما ترك المنشور تفاعلاً كبيراً، حيث جمع أكثر من 9.2 مليون مشاهدة في وقت قصير.

ويبحث رونالدو عن استعادة مجد الألقاب مجدداً، حيث يتصدر فريقه الدوري السعودي حالياً برصيد 76 نقطة بعد 29 مباراة، بفارق بـ 8 نقاط من الهلال بعد 28 مباراة.

وإذا حافظ الفريق على صدارة الدوري المحلي، ونجح في الفوز على جامبا أوساكا في النهائي، سيكمل النصر موسم الأحلام، وبالنسبة لرونالدو، سيكون ذلك أيضاً علامة فارقة مهمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من المنافسة المثيرة في الملاعب السعودية، دون تحقيق ألقاب.