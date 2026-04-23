منشور الفخر يعيد رونالدو إلى الواجهة!

23 ابريل 2026 14:46

علي معالي (أبوظبي)
عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فرحته الغامرة بتأهل فريق النصر السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعد الفوز الكبير على الأهلي القطري بنتيجة 5-1، ليلتقي على لقب البطولة أمام فريق جامبا أوساكا الياباني يوم 17 مايو المقبل.
بعد مباراة النصر مع الأهلي، نشر رونالدو رسالة قصيرة على منصة (إكس)، قال فيها:" "فخور بالفريق.. النهائي ينتظر!"، مصحوبة برمزين أصفرين وأزرقان، الألوان التقليدية لنادي النصر، وسرعان ما ترك المنشور تفاعلاً كبيراً، حيث جمع أكثر من 9.2 مليون مشاهدة في وقت قصير.
ويبحث رونالدو عن استعادة مجد الألقاب مجدداً، حيث يتصدر فريقه الدوري السعودي حالياً برصيد 76 نقطة بعد 29 مباراة، بفارق بـ 8 نقاط من الهلال بعد 28 مباراة.
وإذا حافظ الفريق على صدارة الدوري المحلي، ونجح في الفوز على جامبا أوساكا في النهائي، سيكمل النصر موسم الأحلام، وبالنسبة لرونالدو، سيكون ذلك أيضاً علامة فارقة مهمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من المنافسة المثيرة في الملاعب السعودية، دون تحقيق ألقاب.

أخبار ذات صلة
حكام أجانب لإياب نصف نهائي كأس الإمارات للسلة
قمة على بوابة آسيا.. النصر والجزيرة بين إهدار الفرص والفعالية القاتلة
رونالدو
النصر
دوري أبطال آسيا 2
آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" تنفذ توعية مرورية لسائقي الحافلات المدرسية
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" تنفذ توعية مرورية لسائقي الحافلات المدرسية
اليوم 16:30
أبوظبي تعزّز تواصلها الاستراتيجي في القطاع المالي مع إيطاليا
اقتصاد
أبوظبي تعزّز تواصلها الاستراتيجي في القطاع المالي مع إيطاليا
اليوم 16:23
«تعاونية الاتحاد» تعزز مرونة سلاسل الإمدادات في ظلّ المتغيرات العالمية
اقتصاد
«تعاونية الاتحاد» تعزز مرونة سلاسل الإمدادات في ظلّ المتغيرات العالمية
اليوم 16:21
"أبوظبي للأوراق المالية": انضمام "أبوظبي الأول" عضو تقاص عام في السوق
اقتصاد
"أبوظبي للأوراق المالية": انضمام "أبوظبي الأول" عضو تقاص عام في السوق
اليوم 16:19
«دو» توفّر خدمات لحماية البيانات وتعزيز سيادتها دعماً لاستمرارية الأعمال
اقتصاد
«دو» توفّر خدمات لحماية البيانات وتعزيز سيادتها دعماً لاستمرارية الأعمال
اليوم 16:16
