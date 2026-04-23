الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«الفروسية» يعلن إقامة نهائي كأس قفز الحواجز أول مايو

23 ابريل 2026 14:55

أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، تفاصيل بطولة الإمارات لقفز الحواجز، ونهائي الخيول الصغيرة عمر 5 و 6 و 7 سنوات، وكأس الاتحاد على ميادين أكاديمية بوذيب للفروسية، من 1 إلى 3 مايو المقبل.
وتتضمن المنافسات فئات الأطفال والناشئين والمبتدئين والشباب والمحترفين، على ارتفاعات مختلفة، من جولة واحدة إلى جولتين على مدار أيام المنافسات المقررة.
وقال سلطان محمد اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية رئيس لجنة قفز الحواجز، إن نهائي بطولة الإمارات لقفز الحواجز يكتسب أهمية كبيرة، بعد الإنجاز المميز لفرسان الإمارات بحصد 12 ميدالية في منافستي الفرق والفردي، ضمن نهائي بطولة المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية مؤخراً، مشيرا إلى حرص الاتحاد على تهيئة أفضل الظروف للفرسان والفارسات، وتبني الخطط التطويرية للارتقاء بقدراتهم التنافسية.
وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي للاتحاد اكتمال جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية في أكاديمية بوذيب للفروسية لإقامة الفعاليات المقررة، وتتويج الأبطال، واعتماد كافة الإجراءات الخاصة بمسارات المنافسات، من خلال اللجان المختصة، لضمان نجاح الحدث وتميزه، نظراً للقيمة الكبيرة التي يمثلها في تأسيس أجيال من مختلف الأعمار لضمان استمرار مسيرة الإنجازات الوطنية في المحافل الخارجية، مشيرا إلى رصد جوائز إجمالية للفائزين تبلغ مليون درهم.

