وزارة الرياضة تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من «دبلوم الإدارة»

23 ابريل 2026 15:26

دبي (الاتحاد)
احتفت وزارة الرياضة بتخريج الدفعة الأولى من «الدبلوم المهني في الإدارة الرياضية والتحليل»، الذي نُفذ تحت رعاية الوزارة، ونظمته لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بالتعاون مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي وشركة Precision Football، وباعتماد من مؤسسة EduQual البريطانية، وذلك خلال حفل أقيم في دبي.
وشهد الحفل تكريم 25 خريجاً وخريجة من الكفاءات الوطنية الشابة، بحضور غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية، إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية وممثلي الجهات الشريكة.
وأكد الهاجري أن تخريج الدفعة الأولى يمثل محطة مهمة في مسيرة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيراً إلى أن البرنامج يجسد توجهات الدولة في بناء منظومة رياضية متكاملة، قائمة على الكفاءات المؤهلة علمياً وعملياً، وقال: «البرامج المهنية المتخصصة تسهم في إعداد كوادر قادرة على تحويل المعرفة إلى تطبيق عملي مؤثر، بما يعزز بيئة العمل الرياضي وفق أفضل الممارسات العالمية».
وأضاف: «نراهن على هذا الجيل ليكون شريكاً فاعلاً في صناعة مستقبل الرياضة الإماراتية، وقادراً على إحداث نقلة نوعية في مختلف مجالاتها».
من جانبه، أشاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم بالخريجين، مؤكداً أن البرنامج يُعد من المبادرات النوعية التي دعمتها لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، والتي تولت تمويله بالكامل عبر المنح الدراسية، بهدف إعداد كوادر متخصصة في مجالات الإدارة والتحليل الرياضي.
وأشار إلى أن الخريجين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة تطوير الرياضة في الدولة، بما يمتلكونه من مهارات عملية وتقنية حديثة، مؤكداً استمرار دعم المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي.
ويأتي البرنامج ضمن منظومة متكاملة تجمع بين التعليم التطبيقي والتقنيات الحديثة، حيث أتاح للمشاركين فرصة التعلم على أيدي خبراء متخصصين، وتنفيذ مشاريع تطبيقية عززت جاهزيتهم لسوق العمل، بما يسهم في دعم الحوكمة الرياضية وتطوير الأداء المؤسسي في الدولة.

