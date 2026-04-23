الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
برعاية نهيان بن مبارك.. انطلاق بطولة الإمارات الـ19 للياقة البدنية لأصحاب الهمم

23 ابريل 2026 18:53

أبوظبي (وام)
‎برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، نظم مركز الإمارات للتوحد بطولة الإمارات التاسعة عشرة للياقة البدنية لأصحاب الهمم في نادي الجزيرة الرياضي، وبمشاركة واسعة من مراكز أصحاب الهمم على مستوى الدولة.
وتأتي البطولة إمتداداً لمسيرة استمرت على مدار 19 عاماً، حرص خلالها المركز على ترسيخ مفاهيم الدمج المجتمعي، وتعزيز قدرات أصحاب الهمم من خلال أنشطة رياضية وتفاعلية تسهم في تنمية مهاراتهم وثقتهم بأنفسهم.
وشهدت افتتاح البطولة عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش، إلى جانب عدد من سفراء الدول المعتمدين بالدولة، وممثلي وزارة الداخلية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، قطاع الأمن الجنائي، إدارة الشرطة المجتمعية، ومركز شرطة الشعبية، وكذلك ممثلي الجهات الداعمة.
وتم خلال الفعالية عزف الموسيقى العسكرية، فقرة فنية متميزة قدمها مركز فانتازيا باليه، بعرض عكس جمال الفن وروح الإبداع.
وأكدت أمل جلال صبري، مؤسس ومدير مركز الإمارات للتوحد، أن ما نشهده اليوم هو ثمرة دعم مستمر من القيادة الرشيدة، وإيمان حقيقي بقدرات أبنائنا من أصحاب الهمم، وحقهم في التمكين والاندماج الكامل في المجتمع.
وذكرت أن المركز يواصل جهوده في نشر الوعي وتعزيز الفهم الصحيح للتوحد، خاصة في ظل ما تشير إليه التقارير العالمية، حيث تؤكد منظمة الصحة العالمية أن معدل انتشار اضطراب طيف التوحد يُقدّر بحالة واحدة لكل 100 ولادة على مستوى العالم، مما يعكس أهمية تكثيف الجهود التوعوية والخدمات الداعمة لهذه الفئة.
وأكدت سعي المركز من خلال برامجه المتخصصة إلى تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متكاملة قائمة على المعرفة والاحترام، بما يسهم في تمكين أصحاب الهمم وتحقيق أفضل إمكاناتهم.

