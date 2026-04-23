الوحدة يعود «مبتسماً» من الشارقة بهدفي كايو وبور

علي معالي (الشارقة)

فاز فريق الوحدة على الشارقة 2-0، ليعود "العنابي" مبتسماً، بعدما سجل له كايو كانيدو، ورضا بور هدفين في الدقيقتين 18 و92، ضمن الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "العنابي" رصيده إلى 39 نقطة، في المركز الرابع، ويتوقف "الملك" عند 25 نقطة في المركز الثامن.

بدأ المباراة بسيطرة الوحدة هي الأفضل، ونجح كايو كانيدو في ترجمة ذلك بهدف أول في الدقيقة 18،مستغلاً تمريرة جميلة من تاديتش، ليضعها في شباك "الملك".

واصل "العنابي" التوازن في طريقة لعبه، وكاد أن يسجل الهدف الثاني من انفراد كامل لمصلحة فاكوندو كروسبيكي في الدقيقة 33، لكنه وضعها بغرابة شديدة فوق العارضة، وهو داخل منطقة الجزاء، ورد عليه عثمان كمارا بانفراد أنقذها حارس "العنابي" زايد أحمد، وفي الدقيقة 41 يُطلق كاتانيتش كرة صاروخية ترتطم بقائم الوحدة، وبغرابة شديدة يهدر عبدالله غانم هدفاً الشارقة، قبل النهاية بدقيقتين، عندما أبعد كرة من على خط مرمى الوحدة، لينتهي الشوط الأول 1-0 للوحدة.

ومع بداية الشوط الثاني دفع مورايش مدرب الشارقة بورقة هجومية جديدة، باشراك حارب عبدالله بدلاً من ماجد سرور، في حين حافظ حسن العبدولي مدرب الوحدة، على تشكيلة الشوط الأول، حتى الدقيقة 74 عندما أشرك محمد رسول بدلاً من كايو كانيدو، وفي الدقيقة 92 يمرر تاديتش المتألق كرة جميلة سجل منها البديل رضا بور الهدف الثاني.