الجولة الـ25 تشعل «الأولى» وصدام الحصن والعربي في الواجهة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يشهد السباق المثير في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم فصلاً جديداً، مع إقامة 6 مباريات دفعة واحدة مساء غدٍ الجمعة ضمن الجولة 25، في توقيت موحد، وسط احتدام المنافسة على بطاقتي الصعود.

وتتصدر الجولة مواجهة يونايتد المتصدر برصيد 47 نقطة أمام ضيفه جلف يونايتد العاشر بـ22 نقطة، على استاد مدينة دبي الرياضية عند الساعة 19:10، في مباراة يسعى خلالها المتصدر إلى استعادة توازنه سريعاً بعد خسارته في الجولة الماضية أمام حتا 1-3.

وتقام بقية مباريات الجولة عند الساعة 17:55، حيث يلتقي الإمارات ومصفوت، ودبا الحصن مع العربي في قمة مرتقبة، إلى جانب مواجهات مجد والذيد، الفجيرة والاتفاق، والجزيرة الحمراء والحمرية.

وتأجلت مواجهة حتا والعروبة إلى 29 أبريل الجاري، نظراً لارتباط حتا بخوض نهائي «كأس الاتحاد» أمام 365، والمقرر مساء السبت على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتخطف الأنظار مواجهة دبا الحصن الثالث برصيد 43 نقطة، وضيفه العربي الوصيف بـ44 نقطة، في صدام مباشر ضمن سباق الصعود، في وقت تتواصل فيه الضغوط على فرق المقدمة مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة.