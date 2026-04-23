«حتا» و«365» يوجهان الأنظار إلى نهائي «كأس الاتحاد»

معتصم عبدالله (دبي)

رفع فريقا حتا، ممثل دوري الدرجة الأولى، و365، بطل دوري الدرجة الثانية، شارة التحدي قبل النهائي المرتقب الذي يجمعهما في السادسة من مساء السبت على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن نهائي «كأس الاتحاد» لموسم 2025-2026، في صراع مفتوح على أول ألقاب موسم الهواة.

وأكد مدربا الفريقين جاهزية فريقيهما خلال المؤتمر الصحفي التقديمي الذي عقد بمقر اتحاد الكرة في دبي.

وشدد وليد عبيد، مدرب حتا، على أن فريقه في أتمّ الاستعداد لخوض النهائي، مشيداً بأهمية البطولة التي منحت اللاعبين فرصة لإبراز قدراتهم، في ظل الاهتمام الكبير من اتحاد الكرة والجماهير.

وأوضح أن الفريق خاض فترة مزدحمة بالمباريات خلال الشهر الماضي، إلا أن الجهاز الفني نجح في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، مع التركيز على الجوانب البدنية والاستشفاء، مشيراً إلى أن خبرة عناصر الفريق في خوض النهائيات تمثّل عاملاً حاسماً في مثل هذه المواجهات.

وأضاف عبيد أن حتا تجاوز العديد من التحديات خلال الموسم، مؤكداً أن مباريات الكؤوس تُحسم بالتفاصيل الصغيرة واستثمار الفرص، وأن الهدف هو تقديم أداء يليق بقيمة النهائي.

في المقابل، أكد الإسباني إينايكي بيني، مدرب 365، أن الوصول إلى النهائي يعكس العمل الكبير الذي قدمه الفريق، مشيراً إلى أن المشاركة في البطولة كانت فرصة مميزة في ظل تنوع الفرق المشاركة.

وأوضح أن مشوار الفريق لم يكن سهلاً، إلا أن القدرة على العودة في أكثر من مباراة عكست شخصية الفريق وروحه القتالية، مؤكداً احترامه للمنافس رغم الفارق في الخبرة، ومشدداً على أن الطموح والحماس يمثلان سلاح الفريق الشاب.

وأضاف أن النادي يعمل على بناء مشروع متكامل لا يقتصر على الجانب الفني، بل يشمل أيضاً الحضور الجماهيري والرقمي، في ظل تطور منظومة كرة القدم الحديثة.

وكان حتا بلغ النهائي بعد فوزه على الحمرية 3-1 في نصف النهائي، فيما تأهل 365 بتفوقه على مودرن سبورت 2-1، ليؤكد حضوره القوي في البطولة.

وتعود بطولة «كأس الاتحاد» إلى الواجهة هذا الموسم بعد غياب دام نحو عشرة أعوام، ضمن توجه اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة المنافسة ومنح أندية الهواة فرصاً أكبر للاحتكاك الرسمي، إذ شهدت النسخة الحالية مشاركة 31 نادياً من الدرجتين الثانية والثالثة، قبل انضمام أندية دوري الدرجة الأولى في الأدوار الإقصائية.

وعانت البطولة في نسخها السابقة من غياب الاستقرار على مستوى النظام، إذ شهدت تغييرات متكررة في آلية تنظيمها، حيث انطلقت بمشاركة أندية الصف الأول، قبل أن تتحول في حقبة الاحتراف، بدءاً من موسم 2008-2009، إلى مسابقة مخصصة لأندية دوري الدرجة الأولى، وأُقيمت خمس نسخ توزعت ألقابها بين دبي وعجمان والظفرة.