الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«سهم العين» يختتم فعالياته بمشاركة 368 لاعباً ولاعبة

23 ابريل 2026 22:29

العين (وام)
اختتم مهرجان «سهم العين» فعالياته الليلة الماضية بحديقة غنيمة المركزية بمشاركة 368 لاعباً ولاعبة من الأعمار السنية كافة.
وأكد نادي أبوظبي للقوس والسهم في بيان له، أن المهرجان الذي أقيم ضمن البرامج الاستراتيجية لاكتشاف المواهب، حقق نجاحاً كبيراً بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبلدية العين، ومشاركة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، ونادي العين.
وأشار إلى أن المهرجان تضمن مسابقات متنوعة للأطفال وأولياء الأمور، وملتقى توعوياً حول أهمية الرياضة والصحة والغذاء، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية، بحضور العائلات مع أبنائهم لتشجيعهم على ممارسة اللعبة، وتنمية قدراتهم، موضحاً أنه يخطط لإقامة المزيد من الفعاليات بعد أن أثبتت جدواها في اكتشاف المواهب، وانتشار اللعبة.

