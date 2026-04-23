«البارالمبية» تعلن تفاصيل منافسات كأس رفعات القوة في خورفكان

23 ابريل 2026 22:32

دبي (وام)
أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية اليوم تفاصيل تنظيم بطولة كأس اللجنة البارالمبية لرفعات القوة، آخر بطولات الموسم في اللعبة، المقرر لها السبت المقبل على صالة نادي خورفكان.
وأكدت اللجنة أن عدد المشاركين 34 لاعباً ولاعبة من 6 أندية، هي خورفكان للمعاقين (المستضيف)، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي العين لأصحاب الهمم، ونادي عجمان لذوي الإعاقة.
وتتضمن المنافسات عدداً من الفئات المعتمدة ويتنافس اللاعبون في أوزان تبدأ من 41 كجم، وصولاً إلى أكثر من 107 كجم، ضمن نظام يعتمد على احتساب النقاط لتحديد بطل الكأس على مستوى الأندية.
وتعد البطولة ختاماً للموسم المحلي لرفعات القوة بعد 3 تجمعات رئيسية شملت بطولة الدولة، وتمثل محطة إعداد مهمة للاعبين قبل الاستحقاقات الخارجية المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية.
وفي السياق ذاته، تنظم اللجنة البارالمبية الوطنية يوم الأحد المقبل منافسات كأس كرة الهدف، التي تختتم بإقامة المباراة النهائية وتكريم الفريق الفائز بدرع البطولة، ضمن موسمها الثالث على التوالي.
وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن بطولتي رفعات القوة وكرة الهدف تأتيان ضمن برنامج إعداد متكامل يهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في ناجويا باليابان، والتي تمثل أبرز محطات الموسم الرياضي الحالي.

أخبار ذات صلة
الرياضة الإماراتية.. رؤية استراتيجية ونقلة نوعية في الإنجازات العالمية
تأجيل مباراة شباب الأهلي وخورفكان بالجولة 23 لدوري أدنوك
اللجنة البارالمبية الإماراتية
نادي خورفكان
نادي أبوظبي لأصحاب الهمم
نادي العين لأصحاب الهمم
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: لديّ "كل الوقت" بشأن إيران
اليوم 23:13
حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش"
الأخبار العالمية
حاملة طائرات أميركية جديدة تصل إلى المنطقة
اليوم 22:56
العين يعبر البطائح ويقترب خطوة من لقب دوري أدنوك
الرياضة
العين يعبر البطائح ويقترب خطوة من لقب دوري أدنوك
اليوم 22:53
الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال القمة الأوروبية في قبرص
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يقدم قرضا كبيرا لأوكرانيا
اليوم 22:43
الذكاء اصطناعي يتعرف على 18 نوعًا من السرطان
الذكاء الاصطناعي
نظام ذكاء اصطناعي سهل الاستخدام يشخّص 18 نوعًا من السرطان
اليوم 22:33
