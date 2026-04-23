العين يعبر البطائح ويقترب خطوة من لقب دوري أدنوك

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق نادي العين فوزاً مثيراً على مضيفه البطائح بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، ونجح العين في مواصلة تحطيم الأرقام القياسية بعدم الخسارة للمباراة الـ30 على التوالي، محققاً 22 فوزاً و8 تعادلات، بينما وصل إلى 23 مباراة بدون هزيمة في موسم واحد كثاني فريق يفعل ذلك منذ الشارقة في موسم 2018-2019.

وسجل أهداف العين لابا كودجو بالدقيقة 6 من ركلة جزاء ومروان فهد بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 52، وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب الدوري قبل 3 جولات من النهاية، ويقترب خطوة كبيرة من التتويج باللقب.

وسيطر العين على مجريات اللعب منذ البداية، مقابل استسلام لفريق البطائح، الذي حاول التراجع أغلب فترات الشوط الأول لمنع لاعبي العين من تعزيز هدف التقدم المبكر، وفي محاولة لخطف هدف تعديل النتيجة في بعض الهجمات التي حاول اللاعبين القيام بها لكن دون جدوى.

وفي الشوط الثاني ضغط العين للتعزيز ونجح في تسجيل الهدف الثاني بالنيران الصديقة في الدقيقة 52 عبر مروان فهد، واستمرت السيطرة العيناوية عبر سلسلة من الهجمات المتتالية التي غاب فيها التوفيق عن لاعبيه، أبرزها انفراد وفرصة هدف محقق من سفيان رحيمي سددها بقوة في القائم الأيمن.