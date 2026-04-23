الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يعبر البطائح ويقترب خطوة من لقب دوري أدنوك

23 ابريل 2026 22:53

معتز الشامي (أبوظبي)
حقق نادي العين فوزاً مثيراً على مضيفه البطائح بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، ونجح العين في مواصلة تحطيم الأرقام القياسية بعدم الخسارة للمباراة الـ30 على التوالي، محققاً 22 فوزاً و8 تعادلات، بينما وصل إلى 23 مباراة بدون هزيمة في موسم واحد كثاني فريق يفعل ذلك منذ الشارقة في موسم 2018-2019.
وسجل أهداف العين لابا كودجو بالدقيقة 6 من ركلة جزاء ومروان فهد بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 52، وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب الدوري قبل 3 جولات من النهاية، ويقترب خطوة كبيرة من التتويج باللقب.
وسيطر العين على مجريات اللعب منذ البداية، مقابل استسلام لفريق البطائح، الذي حاول التراجع أغلب فترات الشوط الأول لمنع لاعبي العين من تعزيز هدف التقدم المبكر، وفي محاولة لخطف هدف تعديل النتيجة في بعض الهجمات التي حاول اللاعبين القيام بها لكن دون جدوى.
وفي الشوط الثاني ضغط العين للتعزيز ونجح في تسجيل الهدف الثاني بالنيران الصديقة في الدقيقة 52 عبر مروان فهد، واستمرت السيطرة العيناوية عبر سلسلة من الهجمات المتتالية التي غاب فيها التوفيق عن لاعبيه، أبرزها انفراد وفرصة هدف محقق من سفيان رحيمي سددها بقوة في القائم الأيمن.

 

أخبار ذات صلة
«سهم العين» يختتم فعالياته بمشاركة 368 لاعباً ولاعبة
بني ياس للمركز «السابع» في دوري أدنوك بثنائية كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
العين
لابا كودجو
البطائح
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: لديّ "كل الوقت" بشأن إيران
اليوم 23:13
حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش"
الأخبار العالمية
حاملة طائرات أميركية جديدة تصل إلى المنطقة
اليوم 22:56
العين يعبر البطائح ويقترب خطوة من لقب دوري أدنوك
الرياضة
العين يعبر البطائح ويقترب خطوة من لقب دوري أدنوك
اليوم 22:53
الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال القمة الأوروبية في قبرص
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يقدم قرضا كبيرا لأوكرانيا
اليوم 22:43
الذكاء اصطناعي يتعرف على 18 نوعًا من السرطان
الذكاء الاصطناعي
نظام ذكاء اصطناعي سهل الاستخدام يشخّص 18 نوعًا من السرطان
اليوم 22:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©