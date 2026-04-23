«مونديال 2026» يحسم بديل كوزمين

معتز الشامي (أبوظبي)

تدرس إدارة المنتخبات باتحاد الكرة، مقترحاً يخصّ معسكر منتخبنا الوطني والمقرر له أوروبا للفترة ما بين أواخر يوليو وأوائل أغسطس المقبلين، وذلك على هامش تواجد الأندية في معسكراتها الخارجية بالقارة الأوروبية، على أمل خوض تجربتين وديتين للوقوف على جاهزية بعض العناصر قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشارت مصادر إلى أن اتحاد الكرة، لم يغلق ملف الجهاز الفني الجديد للمرحلة المقبلة، حيث لا يفضل الاتحاد استمرار الروماني كوزمين في قيادة المنتخب، بينما سيتوقف الأمر بشكل نهائي على البديل الأنسب، لاسيما وأن الاتحاد يرغب في حسم هذا الملف بما يضمن توفير كل عناصر الاستقرار والدعم للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وعلمت «الاتحاد» أن مجلس إدارة اتحاد الكرة استقر على قائمة مصغرة تضم 3 أسماء مرشحة لقيادة المنتخب الوطني للتحضير لخليجي 27 بمدينة جدة كمحطة أساسية قبل المشاركة في كأس آسيا 2027، ومن ثم التجهيز لخوض غمار مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2030. وتضم الأسماء المطروحة على طاولة الاتحاد، مدربين يخوضان كأس العالم 2026 المقبلة، والتي تنطلق يونيو المقبل، حيث رحّب أحدهما بقيادة الأبيض لكنه طلب الانتظار لما بعد كأس العالم للوصول إلى اتفاق نهائي.

وكان كوزمين قد حصل على فرصة كاملة مع المنتخب، ولكن الأداء لم يرتقِ للتطلعات، رغم توفير الاتحاد كافة عوامل النجاح سواء في زيادة اللاعبين المميزين الذين دخلوا للقائمة وتواجدوا خلال المعسكرات الداخلية والخارجية. ويحتاج منتخبنا الوطني للتحضير بكل تركيز خلال الفترة المقبلة للعودة إلى واجهة المنافسة قارياً وإقليمياً، خاصة أن المنتخب سيدخل بطولة «خليجي 27» بهدف توفير احتكاك قوي كمحطة مهمة قبل المشاركة في كأس آسيا 2027 بالسعودية، والتي سيدخلها المنتخب بدوافع المنافسة والوصول إلى أبعد نقطة.