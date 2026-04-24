«نمور كلباء».. 6 جولات بلا فوز!

فيصل النقبي (كلباء)

يواجه فريق كلباء أزمة حقيقية على صعيد النتائج مع اقتراب ختام منافسات دوري أدنوك للمحترفين، في ظل تراجع واضح في الأداء والفعالية، ما وضع الفريق في موقف معقد ضمن جدول الترتيب.

ولم يتمكن كلباء من تحقيق أي فوز منذ آخر انتصار له على دبا بنتيجة 2-1 في الجولة 17، في سلسلة سلبية امتدت إلي 6 مباريات وأثرت بشكل مباشر على حظوظه في تحسين موقعه، وزادت من حدة الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة الحالية، خصوصاً وأن الفريق تعادل 4 وخسر مباراتي شباب الأهلي وبني ياس.

وتتفاقم معاناة الفريق على أرضه، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد فقط خلال 11 مباراة خاضها على ملعبه هذا الموسم، وهو رقم يعكس ضعف الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، في وقت تحتاج فيه الفرق إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مبارياتها المنزلية.

وزادت الخسارة الأخيرة أمام بني ياس من تعقيد المشهد، بعدما تلقى كلباء الهزيمة بنفس نتيجة مباراة الذهاب، التي كانت قد انتهت لمصلحته في سبتمبر 2025، ليؤكد ذلك حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الفريق هذا الموسم.

ويملك كلباء حالياً 23 نقطة في المركز الحادي عشر، في إشارة واضحة إلى خطورة موقفه حتى الآن، مع تبقي ثلاث جولات حاسمة في مشوار الدوري.