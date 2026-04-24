الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«نمور كلباء».. 6 جولات بلا فوز!

24 ابريل 2026 08:45

فيصل النقبي (كلباء)
يواجه فريق كلباء أزمة حقيقية على صعيد النتائج مع اقتراب ختام منافسات دوري أدنوك للمحترفين، في ظل تراجع واضح في الأداء والفعالية، ما وضع الفريق في موقف معقد ضمن جدول الترتيب.
ولم يتمكن كلباء من تحقيق أي فوز منذ آخر انتصار له على دبا بنتيجة 2-1 في الجولة 17، في سلسلة سلبية امتدت إلي 6 مباريات وأثرت بشكل مباشر على حظوظه في تحسين موقعه، وزادت من حدة الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة الحالية، خصوصاً وأن الفريق تعادل 4 وخسر مباراتي شباب الأهلي وبني ياس.
وتتفاقم معاناة الفريق على أرضه، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد فقط خلال 11 مباراة خاضها على ملعبه هذا الموسم، وهو رقم يعكس ضعف الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، في وقت تحتاج فيه الفرق إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مبارياتها المنزلية.
وزادت الخسارة الأخيرة أمام بني ياس من تعقيد المشهد، بعدما تلقى كلباء الهزيمة بنفس نتيجة مباراة الذهاب، التي كانت قد انتهت لمصلحته في سبتمبر 2025، ليؤكد ذلك حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الفريق هذا الموسم.
ويملك كلباء حالياً 23 نقطة في المركز الحادي عشر، في إشارة واضحة إلى خطورة موقفه حتى الآن، مع تبقي ثلاث جولات حاسمة في مشوار الدوري.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©