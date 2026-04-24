بالأرقام.. برناردو سيلفا أحد أعظم خريجي أكاديمية بنفيكا

معتز الشامي (أبوظبي)

مع عودة مانشستر سيتي للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، واحتمالية فوزه باللقب يمثل ذلك ختاما يليق بأحد أعظم لاعبي النادي على مر التاريخ، وهو برناردو سيلفا الذي أكد في وقت سابق من هذا الشهر، رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي، منهياً بذلك 9 سنوات قضاها في إنجلترا، حقق خلالها - حتى الآن - ستة ألقاب في الدوري، وكأسين للاتحاد الإنجليزي، وخمسة كؤوس للرابطة، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2023.

ولا تجعل هذه الإنجازات سيلفا أسطورة محتملة في الدوري الإنجليزي الممتاز فحسب، بل ترسخ بلا شك مكانته بين أعظم لاعبي مانشستر سيتي على الإطلاق.

ومع ذلك، ورغم سهولة نسيان ذلك، فقد حقق سيلفا الكثير قبل انتقاله إلى مانشستر مقابل 50 مليون يورو، حيث أمضى سيلفا 3 سنوات في موناكو، وفاز بلقب الدوري الفرنسي عام 2017.

وقبل ذلك، تدرج في صفوف بنفيكا. لكن الغريب أن سيلفا لم يشارك سوى في 3 مباريات مع ناديه الأم قبل أن يرحل سريعاً إلى جنوب فرنسا.

ومع ذلك، لا يزال اللاعب الدولي البرتغالي يعد أحد أعظم خريجي نادي بنفيكا على مر التاريخ. وهو ما تكشف عنه القيمة السوقية التاريخية لكل لاعب تدرج في أكاديمية بنفيكا، على الرغم عمن أن القيمة السوقية الحالية لسيلفا لا تتجاوز 27 مليون يورو - وهي، مع ذلك، ثالث أعلى قيمة في العالم للاعبين المولودين عام 1994 - إلا أن الموهبة البرتغالية حقق رقماً قياسياً بلغ 100 مليون يورو في يونيو 2019، وحافظ على قيمة سوقية تقارب 80 مليون يورو لما يقارب 4 سنوات بعد ذلك.

وليس من المستغرب أن قلة من خريجي أكاديمية بنفيكا يستطيعون منافسة هذا الإنجاز، حيث لم يتفوق عليه سوى جواو نيفيس، بطل أوروبا الحالي ولاعب خط وسط باريس سان جيرمان، بقيمة سوقية حالية تبلغ 110 ملايين يورو.

ويمتلك بنفيكا قائمة فريدة من نوعها من لاعبي أكاديميته الذين سيطروا على كرة القدم الأوروبية. سواء كان نجم أتلتيكو مدريد السابق جواو فيليكس (100 مليون يورو)، أو نجوم مانشستر سيتي روبن دياز (80 مليون يورو)، وإيدرسون (70 مليون يورو)، أو جواو كانسيلو (70 مليون يورو)، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين البرتغاليين المتميزين الذين بدأوا مسيرتهم الكروية في بنفيكا.