أسرع الإقالات في تاريخ البريميرليج.. «روسينيور الرابع عشر»!

معتز الشامي (أبوظبي)

كان من المتوقع أن تكون مهمة ليام روسينيور صعبة للغاية بعد توليه تدريب تشيلسي خلفاً لإنزو ماريسكا. فقد قاد المدرب الإيطالي تشيلسي للفوز بلقبي الدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية، وكان يتمتع بشعبية جارفة بين لاعبي البلوز. وأبدى العديد من اللاعبين، ومن بينهم إنزو فرنانديز ومارك كوكوريلا، استياءهم الشديد من رحيله في بداية عام 2026.

ولم تتردد إدارة تشيلسي في تعيين روسينيور، لكن سرعان ما بدا التعيين متسرعاً وغير مدروس كما توقع الكثيرون آنذاك. فبعد 5 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز دون أن يسجل تشيلسي أي هدف، أقيل روسينيور، بعد فترة قصيرة من توليه المسؤولية، بلغت 106 أيام، فأين يقع ترتيبه بين أقصر فترات التدريب في تاريخ البريميرليج؟

ويحتل ليام روسينيور، المركز الرابع عشر، في قائمة أقصر فترات الإدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بـ 106 أيام، حيث تولى تدريب تشيلسي من 6 يناير 2026 إلى 22 أبريل 2026، وأدار خلالها 23 مباراة، خسر منها 10، وتعادل في اثنتين، وفاز بـ 11 مباراة، محققاً متوسط 1.52 نقطة في المباراة.

ويتصدر سام ألاردايس قائمة أقصر فترات التدريب في تاريخ البريميرليج، حيث رحل عن تدريب ليدز يونايتد بعد 30 يوماً فقط، ولم يدرب أحد أندية أكثر من سام ألاردايس في كرة القدم الإنجليزية، حيث كانت ليدز يونايتد محطته التاسعة في مايو 2023 عندما تولى منصب المدير الفني المؤقت بعد إقالة خافي جارسيا.

ورغم شهرته بإنقاذ الأندية من كوابيس الهبوط، إلا أنه لم يكن مفاجئاً أنه وصل متأخراً جداً لإنقاذ ليدز، مع تبقي 4 مباريات فقط. رحل بعد شهر بالضبط بالتراضي، ولم ير على مقاعد البدلاء منذ ذلك الحين.

وفي المركز الثاني، يأتي أنجي بوستيكوجلو، الذي أقيل من تدريب نوتنجهام فورست بعد 39 يوماً، حيث تم التعاقد مع أنجي ليحل محل نونو إسبيريتو سانتو بعد انهيار علاقته مع رئيس النادي إيفانجيلوس ماريناكيس.

واعتقد الكثيرون أنه محكوم عليه بالفشل منذ البداية لأنه كلف بتغيير أسلوب لعب الفريق بشكل جذري. وقد صدقت توقعاتهم عندما أقيل بوستيكوجلو في 18 أكتوبر 2025، بعد 39 يوماً فقط من وصوله، وتعد فترة ولايته الأقصر بين جميع المدربين الذين غادروا مناصبهم في منتصف الموسم، حيث رحل ألاريدس بعد انتهاء موسم 2022-2023.

ويكمل قائمة الثلاثة الأوائل، المدرب ليس ريد، الذي أقيل من تدريب تشارلتون أثليتيك، بعد 40 يوماً فقط، حيث تم تعيين ريد في نوفمبر 2006 رغم أنه لم يسبق له أن درب فريقاً محترفاً من قبل، وسبق له أن قضى بعض الوقت في النادي كمساعد لـ«ألان كوربيشلي»، قبل أن يعود لمساعدة إيان داوي في صيف عام 2006. وبعد إقالة داوي في 14 نوفمبر، تم الإعلان عن ريد كمدرب جديد لتشارلتون.

ولكن فترة الأربعين يوماً التي قضاها كانت كارثية؛ 4 نقاط من 7 مباريات في البريميرليج، وخروج مخز من كأس الرابطة على يد فريق ويكومب واندررز من الدرجة الرابعة، كانت كافية لمجلس إدارة تشارلتون لإقالته بعد 40 يوماً فقط من توليه المسؤولية خلفاً لدوي.