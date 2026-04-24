الحياة من دون يامال.. برشلونة في اختبار المعاناة!

معتز الشامي (أبوظبي)

حافظ برشلونة على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق مريح بلغ 9 نقاط عن غريمه ريال مدريد، وذلك بفضل فوزه 1-0 على سيلتا فيجو، إلا أن هذه النتيجة والنقاط الثلاث طغى عليها إصابة خطيرة تعرض لها نجم الفريق لامين يامال. فبعد تسجيله هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء، سقط اللاعب الدولي الإسباني على الأرض ممسكاً بساقه، وسرعان ما تم نقله خارج الملعب.

وأكدت الفحوصات إصابة لامين يامال، بتمزق في أوتار الركبة في ساقه اليسرى، حيث سيخضع اللاعب لبرنامج علاجي تحفظي، وسيغيب عن بقية مباريات الدوري، لكن من المتوقع أن يكون جاهزاً للمشاركة في كأس العالم، بحسب بيان نادي برشلونة.

وشارك في 45 مباراة من أصل 52 مباراة لبرشلونة (88.4%). وغاب عن 5 مباريات فقط بسبب آلام أسفل الظهر (نيوكاسل، فالنسيا، خيتافي، أوفييدو، إشبيلية) التي أثارت جدلاً واسعاً حول انسحابه من المنتخب الإسباني، ومباراة واحدة بسبب الإيقاف (سلافيا براغ). خسر برشلونة مباراة واحدة فقط على ملعب سانشيز بيزخوان أمام إشبيلية (4-1) وفاز في باقي المباريات.

وتشكل هذه الإصابة ضربة قاسية لبرشلونة والنجم الدولي الإسباني، الذي يقدم موسماً رائعاً، حيث سجل يامال، البالغ من العمر 18 عاماً، 24 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات. وبإضافة 18 تمريرة حاسمة، يصل إجمالي مساهمات يامال هذا الموسم إلى 42 مساهمة.

وتعني 42 مساهمة تهديفية أن يامال ليس فقط اللاعب الذي يبلغ من العمر 19 عاماً أو أقل، والذي ساهم في أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، بل إنه يمتلك ضعف ما يمتلكه اللاعب الذي يليه في الترتيب، ويأتي في المركز الثاني نجم لايبزيج، يان ديوماندي، برصيد 21 هدفاً وتمريرة حاسمة في 32 مباراة، يليه جناح بايرن ميونيخ، لينارت كارل، برصيد 16 هدفاً وتمريرة حاسمة في 35 مباراة.

وبفضل هذا الأداء المميز، أصبح يامال عنصراً أساسياً في نجاح برشلونة هذا الموسم. ففي الدوري، يساهم خريج أكاديمية النادي بنسبة لا تقل عن 33% من إجمالي أهداف فريقه، وترتفع هذه النسبة إلى 31% في دوري أبطال أوروبا، وتصل إلى 44% في كأس ملك إسبانيا. والآن، بعد أن تعرض يامال لإصابة بالغة سيترك بلا شك فراغاً كبيراً في تشكيلة هانسي فليك يصعب تعويضه.

وقد يكون ذلك كارثياً على نهاية موسم برشلونة. فرغم خروج الفريق الكتالوني من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، إلا أن تقدمه بفارق 9 نقاط في صدارة الدوري الإسباني قد يتقلص إلى 6 نقاط فقط في حال خسارته أمام ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 10 مايو. وإذا تعثر في مبارياته المتبقية في الدوري في غياب أهداف وتمريرات يامال الحاسمة، فقد يؤدي ذلك إلى نهاية موسم عصيبة للغاية على فليك وفريقه.