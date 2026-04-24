البحرين تستضيف غداً الجولة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية

المنامة (وام)

تنطلق مساء غد "السبت" منافسات الجولة الثانية من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في نسخته الثالثة، والتي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة، في قرية البحرين لسباقات القدرة، بمشاركة 106 خيول تعود لنحو 72 مالكاً، ضمن سلسلة البطولات العالمية التي تنظمها دولة الإمارات دعماً لملاك ومربي الخيل العربية في مختلف دول العالم.

وتأتي هذه البطولة في إطار الدور الريادي لدولة الإمارات في تطوير بطولات وأنشطة وخدمات الخيل العربية، وتعزيز مكانتها العالمية، باعتبار الخيل العربية الأصيلة جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي والهوية الوطنية للدولة، وركيزة مهمة في دعم الملاك والمربين، وتوسيع قاعدة المشاركة الدولية في هذا المجال.

وتقام سلسلة بطولات كأس الإمارات العالمي للخيول العربية بمتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية رئيس اللجنة العليا المنظمة، حيث تشمل النسخة الثالثة عدة جولات في مختلف قارات العالم، بما يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها المبادرات الإماراتية في دعم الخيل العربية.

وتُقام جولة البحرين على مدى يومين، وتتضمن منافسات الأمهار بعمر سنة، والمهرات بعمر سنة، والأمهار بعمر سنتين وثلاث سنوات، والمهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات، إضافة إلى منافسات الأفراس والفحول، على أن تُختتم المنافسات بالبطولات النهائية لتلك الفئات.

وكانت الجولة الأولى من النسخة الثالثة قد أقيمت في أستراليا يومي 30 و 31 يناير 2026، فيما تستضيف المملكة المغربية الجولة الثالثة يومي 9 و10 مايو، تليها الجولة الرابعة في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر، ثم الجولة الخامسة في الصين يومي 6 و7 أكتوبر، فيما تقام الجولة السادسة في إيطاليا يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تُختتم منافسات النسخة الثالثة في البرازيل يوم 14 نوفمبر 2026.

وتواصل دولة الإمارات من خلال هذه السلسلة العالمية ترسيخ ريادتها في دعم الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز حضورها العالمي، بما يسهم في الحفاظ على هذا الإرث العريق وتطويره للأجيال القادمة.