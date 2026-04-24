«بروتوكول الارتجاج» يمنع عودة ويمبانياما

لوس أنجلوس(أ ف ب)

لم تتأكّد مشاركة العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما، الذي تعرّض لارتجاج دماغي في مطلع الأسبوع، في المباراة الثالثة لفريقه سان أنتونيو سبيرز أمام بورتلاند تريل بليزرز، في الدور الأول للأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) الجمعة، وفق التقرير الطبي لسبيرز الصادر أمس.

وبعد تألقه الأحد في أول ظهور له في الأدوار الإقصائية، مسجلاً 35 نقطة ومحققاً الفوز، خرج ويمبانياما من مباراة الثلاثاء أثناء اللقاء، بعدما تعرّض لارتجاج دماغي إثر اصطدام عنيف برأسه مع أرضية الملعب.

وسافر اللاعب الفرنسي (22 عاماً) إلى بورتلاند مع فريقه قبل خوض مباراتين الجمعة والأحد في ولاية أوريغون.

ويتعادل الفريقان 1-1 بعد فوز بليزرز الثلاثاء في تكساس.

وقال مدربه ميتش جونسون: "يبدو بحالة جيدة. الأخبار هي أنه يتبع البروتوكول وسيسافر مع الفريق"، قبل أن يُدرج الفريق اسمه على التقرير الطبي بوصف مشاركته "غير مؤكدة".

وكان ويمبانياما حاضراً في تدريبات الأربعاء والخميس، لكنه لم يشارك فيها، التزاماً ببروتوكول الارتجاج المعتمد في الدوري الذي يفرض راحة لا تقل عن 48 ساعة.

بدوره، قد يستعيد لوس أنجلوس ليكرز خدمات أوستن ريفز العائد من الإصابة في المباراة الثالثة من سلسلته أمام هيوستن روكتس بعدما تقدم 2-0.

ويغيب ريفز منذ الرابع من أبريل بسبب الإصابة، في ضربة قاسية متأخرة لفريق ليكرز الذي خسر أيضا هداف الدوري السلوفيني لوكا دونتشيتش بسبب شد في عضلة الفخذ الخلفية.

ورغم ذلك، وبقيادة ليبرون جيمس البالغ 41 عاماً، فاز ليكرز بالمباراتين الأوليين على أرضه في سلسلة المنطقة الغربية التي تُحسم من سبع مباريات، وسيحاول تعزيز أفضليته مع انتقال المواجهات إلى هيوستن الجمعة.

سجّل ريفز معدلاً قياسياً في مسيرته بلغ 23.3 نقطة في المباراة الواحدة خلال الموسم المنتظم.

أما روكتس، فقد يشارك أيضا نجمه كيفن دورانت الذي غاب عن المباراة الأولى بسبب كدمة في الركبة.

عاد للمشاركة في المباراة الثانية، لكنه عانى في الشوط الثاني، إذ سجل ثلاث نقاط فقط من مجموع 23 نقطة كانت الأعلى في فريقه بعد الاستراحة، وأنهى اللقاء بتسع تمريرات خاطئة.