بوجاتشار يغازل «مجد المونومنت» باللقب الرابع في «لييج-باستون»

أبوظبي (الاتحاد)

يدخل فريق الإمارات - إكس آر جي سباق لييج-باستون-لييج الشهير، بطموح تحقيق المزيد من ألقاب «المونومنت»، حيث يعود بطل العالم تادي بوجاتشار لقيادة الفريق بعد بداية شبه مثالية لموسم 2026، في ظل سعي الفريق لاختتام حملة كلاسيكيات الربيع بانتصار كبير على الطرق البلجيكية.

ويُعرف السباق بلقب «لا دوايين»، حيث تشكّل تلال بلجيكا مرة أخرى اختباراً قاسياً لكل من يسعى إلى المجد.

ويُعد لييج-باستون-لييج أقدم سباقات «المونومنت»، ويتميّز بصعوده المتواصل وسباقاته المليئة بالإثارة. وقد أثبت بوجاتشار تفوقه فيه مراراً، بفوزه في أعوام 2021 و2024 و2025، ما يؤكد علاقته المميزة مع هذا السباق.

ولا يُعد بوجاتشار غريباً عن متطلبات سباقات «المونومنت»، إذ غالباً ما تُظهر هذه السباقات الأصعب أفضل ما لديه من شجاعة وأداء استثنائي. ويملك قائد فريق الإمارات - إكس آر جي سجلاً حافلاً في سباقات اليوم الواحد، مع انتصارات في أربعة من أصل خمسة سباقات مونومنت، إلى جانب منصتي تتويج في باريس-روبيه.

وسيحظى بدعم تشكيلة قوية مصممة للتألق على طرق الأردين. ويُعد عودة تيم ويلينز من الإصابة دفعة مهمة، حيث يواصل استعادة مستواه وسيؤدي البطل الوطني البلجيكي دوراً محورياً في دعم الفريق. كما يصل بينوا كوزنيفروي بحالة ممتازة بعد منصة أمستل غولد ريس، ليشكّل خياراً مهماً على الصعودات. ويضيف بافل سيفاكوف ورونه هيريغودتس مزيداً من القوة، فيما يتولى دومين نوفاك وفيجارد ستيك لاينغن مهمة حماية بوجاتشار ووضعه في أفضل موقع داخل المجموعة الرئيسية.

ويقف في طريق فريق الإمارات - إكس آر جي مجموعة من أبرز نجوم العالم، يتقدمهم الفائز السابق ريمكو إيفينيبول، حيث يسعى الدرّاج البلجيكي لمواصلة تألقه على أرضه بعد فوزه المميّز في سباق أمستل غولد.

ويبرز الإيطالي جوليو تشيكوني كأحد الأسماء المرشحة للمتابعة، ساعياً لفرض نفسه في كلاسيكيات الأردين وتحقيق أكبر انتصار في مسيرته. وفي الوقت ذاته، يضيف الصاعد بول سيكسا مزيداً من الإثارة، حيث يستعد الدرّاج البالغ 20 عاماً لمواجهة بوجاكار للمرة الأولى هذا الموسم بعد سلسلة من العروض القوية والهجومية.

ويمتد السباق لمسافة 259 كلم عبر مسار مميز على شكل رأس سهم، وتنطلق المجموعة جنوباً من لييج، مع تزايد صعوبة الصعودات تدريجياً. وبعد المرور ببستون مع أكثر من 100 كلم في الأرجل، يواجه الدراجون سلسلة من الصعودات القصيرة والحادة التي تحدد ملامح السباق.

ويتوقع فريق الإمارات - إكس آر جي أن يكون في قلب مجريات السباق عند لحظاته الحاسمة، بهدف تفكيك المجموعة الرئيسية وإطلاق بوجاتشار في التوقيت المثالي. وبعد بداية قوية لموسم 2026، يسعى السلوفيني إلى تحقيق لقبه الرابع في لييج-باستون-لييج وإضافة إنجاز جديد إلى سجله الحافل.