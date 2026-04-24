عنود وعهود وحفصة.. «ثلاثية الذهب» على رقعة الشطرنج

24 ابريل 2026 12:09

الشارقة (الاتحاد)
فرضت الشقيقات عنود، وعهود، وحفصة عيسى، لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أنفسهن بقوة على ساحة الشطرنج، بعد سلسلة من الإنجازات اللافتة التي عكست موهبة استثنائية وحسّاً تنافسياً عالياً على رقعة الأذكياء.
ولم تكتفِ الشقيقات الثلاث بالمشاركة، بل قدّمن نموذجاً مميزاً لقصة نجاح عائلية عنوانها الشغف والمثابرة، حيث نجحن في تثبيت أسمائهن بين أبرز اللاعبات على المستويين المحلي والخارجي.
وتألقت عنود بتحقيق أربعة ألقاب بارزة، أبرزها الدوري العام للفرق تحت 18 عاماً، وبطولة الإمارات لفئة 20 عاماً، إلى جانب لقب بطولة الإمارات للشطرنج السريع لفئة 16 عاماً والسيدات، فضلاً عن مراكز متقدمة قارياً وعربياً، من بينها المركز الثالث في البطولة الآسيوية للشطرنج الخاطف للسيدات.
بدورها، واصلت عهود التألق بحصد عدة ألقاب، أبرزها الدوري العام تحت 18 عاماً، وبطولة الإمارات لفئة 14 عاماً، إلى جانب لقب البطولة العربية للفئة ذاتها، مع حضور قوي في المنافسات المحلية.
أما حفصة، فقد أثبتت أن المستقبل أمامها واعد، بعدما حصدت أربعة ألقاب في الفئات السنية، من بينها بطولة الإمارات تحت 10 أعوام، وبطولة الدوري العام للفرق، مؤكدة بروزها المبكر في مشهد الشطرنج.
ويأتي هذا التميّز نتيجة عمل متكامل يجمع بين الدعم الأسري، والبرامج التدريبية المتخصّصة داخل النادي، ما يعكس نجاح منظومة تطوير المواهب النسائية، ويعزّز حضور اللاعبات الإماراتيات على منصات التتويج.

