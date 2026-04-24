معسكر تدريبي في تايلاند يجهّز ريان ملحان لأولمبياد داكار

24 ابريل 2026 12:11

علي معالي (أبوظبي)
يخضع ريان ملحان، لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة، المنضم إلى برامج رعاية «لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية»، إلى معسكر تدريبي دولي في تايلاند، يستمر حتى 5 مايو المقبل وذلك ضمن برنامج إعداد عالي الأداء، يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات المقبلة.
ويتيح هذا المعسكر بيئة تدريبية متقدمة تتيح له الاحتكاك المباشر مع لاعبين دوليين من مستويات مختلفة، والتدريب ضمن منظومة احترافية تعتمد على أساليب حديثة في تطوير الأداء، مع رفع نسق اللعب وسرعة اتخاذ القرار في أجواء تنافسية عالية.
ويركّز البرنامج التدريبي في المعسكر على عدة عوامل أبرزها تطوير الجوانب التكتيكية داخل المباراة، وتحسين سرعة الأداء وردة الفعل، وتعزيز الجاهزية البدنية الخاصة بالمباريات، إلى جانب محاكاة أجواء المنافسات الدولية من خلال مباريات تدريبية قوية.
من جانبه، أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن اللجنة تتابع عن كثب برنامج إعداد لاعب منتخب الإمارات للريشة الطائرة، ريان ملحان، ضمن خطة فنية متكاملة تهدف بشكل رئيسي إلى تجهيزه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب – داكار 2026.
وقال: «تولي اللجنة اهتماماً كبيراً بمتابعة برامج إعداد اللاعبين، ونعمل على توفير بيئة تدريبية متقدمة تواكب أعلى المعايير العالمية، بما يضمن جاهزية لاعبينا للمنافسة في الاستحقاقات الدولية، وفي مقدمتها داكار 2026».
يمثّل هذا المعسكر محطة رئيسية ضمن خطة إعداد اللاعب للمشاركة في الجولات الأوروبية المقبلة، والتي تشمل، بطولة سلوفينيا الدولية خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو المقبل، وبطولة النمسا الدولية في المدة من 21 إلى 24 من نفس الشهر.

