«تاديتش».. صانع ابتسامة «العنابي»

علي معالي (أبوظبي)

يقدم الصربي دوشان تاديتش موسماً استثنائياً مع فريق الوحدة حتى الآن، بعدما وصل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً إلى 11 تمريرة ذهبية متصدراً قائمة دوري أدنوك للمحترفين في التمريرات الحاسمة.

وأظهر تاديتش موهبته الجميلة في الملعب البيضاوي الكبير على استاد الشارقة عندما مرر كرتين رائعتين، سجل منهما كايو كانيدو ورضا بور هدفي الفوز باللقاء، ليعود تاديتش مع زملائه أكثر سعادة من الإمارة الباسمة بفوز مهم رافعاً رصيد الوحدة إلى 39 نقطة.

وشارك تاديتش في المباراة كاملة، وظلّ حتى اللحظات الأخيرة بمستوى ثابت، بدليل أنه صنع الهدف الأول في الدقيقة 18، والثاني في الدقيقة 92، وكان لتحركاته المميزة في أرض الملعب دورها المؤثر في منح الوحدة الخطورة على مرمى المنافس الشرقاوي.

من جانبه، أشاد حسن العبدولي مدرب الوحدة بما يقدمه تاديتش مع العنابي قائلاً: «يمتلك خبرات كبيرة وموهبة مميزة في الفريق ويصنع الفارق بما يقدمه من تمريرات، ولكن لا نريد المبالغة حيث إنه ضمن منظومة جيدة بداية من حارس المرمى وبقية اللاعبين الذين يقومون بتوصيل الكرة إليه، ليقدمها هو هدية لزميل آخر يسجل من خلالها الأهداف، وهو ما حدث على سبيل المثال في مباراتنا أمام الشارقة».

وشدد علي أن صدارته لقائمة التمريرات الحاسمة دليل على كفاءته وقدراته، وأنه يؤدي مهمته باقتدار في خدمة الوحدة.

وعن المباراة بشكل عام أمام الشارقة قال حسن العبدولي: «قدمنا مباراة جيدة بعد الالتزام الخططي الجيد، وكانت هناك بعض الأخطاء علينا الاعتراف بها، وسوف نحاول تلاشيها في المباريات المقبلة، وبشكل عام كنّا في أشد الاحتياج لهذا الفوز، وشعرت منذ أول يوم توليت فيه تدريبات الفريق بأن هناك رغبة كبيرة في السير نحو الانتصارات، بعد عدم التوفيق الذي لازم العنابي في عدد من مبارياته السابقة«.

وأضاف: «وجودي في نادي الوحدة، أعتبره إضافة كبيرة لي كمدرب، وتواجدي بشعار هذا النادي شرف لي، وثقة كبيرة من إدارة النادي باختياري لتدريب هذا الكيان الكبير، وأتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة، وأننا قدمنا مباراة قوية أمام فريق له تاريخ مثل الشارقة، وأمامنا مباريات أخرى مقبلة في غاية الأهمية».