«إسطنبول بارك» تعود إلى مونديال فورمولا 1 بداية من 2027

أنقرة (رويترز)

قالت الرئاسة التركية اليوم الجمعة، إن حلبة إسطنبول بارك ستعود إلى جدول بطولة العالم لسباقات ​فورمولا 1 للسيارات، اعتباراً من عام 2027، ولمدة خمس سنوات على الأقل، مما يمثل تتويجاً لحملة تركيا التي استمرت سنوات للعودة إلى ⁠هذه الرياضة.

ولم تتوفر تفاصيل الاتفاق على الفور، لكن من ​المقرر أن يعلن الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ​رسمياً ‌عن الصفقة في حدث يقام بعد ⁠ظهر ​اليوم في إسطنبول، إلى جانب ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1، ومحمد بن سُليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

وتحظى الحلبة الواقعة في الجانب الآسيوي من المدينة بشعبية كبيرة بين السائقين ‌والمشجعين، لكنها استضافت آخر سباق لها في عام ‌2021 كبديل مؤقت خلال جائحة كوفيد-19. بعدما استضافت سباقات الجائزة الكبرى بين عامي 2005 و2011، بالإضافة إلى موسم 2020، الذي ​فاز فيه لويس هاميلتون بالسباق ليحرز لقبه السابع في بطولة العالم ويعادل الرقم القياسي الذي سجله مايكل شوماخر.

وبينما واصلت تركيا المفاوضات للعودة إلى جدول منافسات فورمولا 1، تراجع الزخم اعتباراً من عام 2022، ويعود ‌ذلك جزئياً إلى ضرورة توفير عشرات ​الملايين من الدولارات اللازمة لتأمين صفقة، تمكن المنافسون مثل قطر، من تمويلها.

لكن في عام 2024، حصلت شركة كان بيليم إيجيتيم كوروملاري، التي تعود ملكيتها جزئياً إلى ​لاله جاندر رئيسة ‌فرع ⁠شركة بيريلي المزودة لإطارات ‌فورمولا 1 في تركيا، ‌على حقوق تشغيل حلبة إسطنبول بارك لمدة 30 عاماً مقابل حوالي 117.8 مليون دولار.

وبموجب ⁠الاتفاقية، تم تكليف المشغلين الجدد بإعادة سباقات فورمولا 1، في ​إطار صفقة طويلة الأمد بحلول عام 2026، لكن المفاوضات التي أجريت بالاشتراك مع الاتحاد التركي لرياضة السيارات تعثرت.

وفي فبراير، أكد دومينيكالي أن حلبة إسطنبول بارك على وشك العودة إلى جدول السباقات بالتناوب مع سباق ​قائم، وأن عدد السباقات في الموسم لن يزيد ​عن 24 سباقاً.