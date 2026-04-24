«السجل المثالي» يقرّب العين من لقب دوري أدنوك

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل فريق العين كتابة التاريخ في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما عزز صدارته بالفوز على البطائح بنتيجة 2-0 ضمن مواجهات الجولة 23، في مباراة كشفت مجدداً عن شخصية البطل التي تحدث عنها الصربي فلاديمير إيفيتش، مؤكداً أن الفريق بات يمتلك النضج الكافي لحسم المواجهات حتى في أصعب الفترات.

وبهذا الانتصار، رفع العين رصيده إلى 59 نقطة، ليواصل الصدارة مع سلسلة مذهلة من الأرقام القياسية، حيث أصبح الفريق الوحيد في الدوري الذي يخوض 30 مباراة من دون أي هزيمة، في إنجاز يعكس استقراراً فنياً وذهنياً استثنائياً، كما عكس فريقاً لا يقهر في دورينا هذا الموسم.

حيث بات «الزعيم» ثاني فريق يصل إلى 23 مباراة متتالية من دون خسارة في موسم واحد، منذ إنجاز الشارقة في موسم 2018-2019، ما يمنح مواجهته المرتقبة أمام الشارقة في الجولة 24 أهمية مضاعفة، إذ أن تحقيق الفوز فيها سيعني تحطيم الرقم القياسي وتسجيل إنجاز تاريخي جديد، مع الاقتراب خطوة كبيرة من حسم اللقب.

وبالعودة للقاء البطائح، فلم يكن الفوز مجرد ثلاث نقاط جديدة، بل كان تأكيداً واضحاً على تفوق العين رقمياً وفنياً، حيث أظهرت الأرقام سيطرة شبه كاملة على مجريات اللقاء.

فقد تفوق الفريق في الاستحواذ بنسبة 59% مقابل 41% للبطائح، كما صنع فرصا أكثر خطورة بواقع 1.24 هدف متوقع مقابل 0.71 فقط للمنافس، في مؤشر يعكس جودة الحلول الهجومية التي امتلكها «الزعيم».

وفي جانب التمرير، ظهر الفارق بوضوح، حيث أكمل لاعبو العين 520 تمريرة صحيحة مقابل 345 للبطائح، بينها 332 تمريرة في نصف ملعب الخصم، وهو ما يعكس الضغط العالي والرغبة المستمرة في السيطرة على مجريات اللعب. كما نجح الفريق في اختراق الدفاعات عبر 108 تمريرات داخل الثلث الأخير، مؤكداً قدرته على فرض أسلوبه طوال فترات اللقاء.

ولم يقتصر التفوق على الجانب الهجومي فقط، بل امتد إلى التنظيم الدفاعي، حيث نجح العين في تقليل خطورة البطائح بشكل كبير، فلم يسمح سوى بفرصة خطيرة واحدة، مع تفوق واضح في الالتحامات الأرضية بنسبة 52%، إلى جانب نجاح 73% من التدخلات الدفاعية، ما يعكس التوازن الكبير بين الدفاع والهجوم.

وعلى الجانب الأخر، أغلق الجهاز الفني للعين بقيادة الصربي إيفيتش، ملف الدوري سريعاً، ومنح اللاعبين 24 ساعة راحة سلبية، قبل بدء التحضيرات لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوحدة، والمقرر إقامته في الأول من مايو المقبل على استاد محمد بن زايد، في محطة جديدة يسعى فيها العين لمواصلة موسمه الاستثنائي وإضافة لقب جديد إلى خزائن النادي.

وعن الفوز وتعزيز الصدارة، أكد الصربي إيفيتش، المدير الفني للعين، أن فريقه قدّم أداءً جيداً في معظم فترات مواجهة البطائح، مشيراً إلى أن اللقاء تطلّب مستوى عالياً من التركيز، رغم عدم بلوغ الأداء حدّه المثالي، كما هنأ إيفيتش لاعبي الفريق على الفوز، مشيداً بالروح التنافسية والانضباط التكتيكي الذي ظهروا به طوال المباراة، مؤكداً أن هذا الانتصار يعكس العمل الجماعي والالتزام داخل الملعب.

وأضاف «سنطوي صفحة هذه المباراة ونركّز على نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يتطلب منا تقديم أفضل ما لدينا وإظهار الفارق الحقيقي داخل الملعب».

وختم«نحن سعداء بمواصلة النتائج الإيجابية، لكننا لم نحقق شيئاً بعد، وعلينا أن نعود للتواضع والتركيز، والعمل بجدية سريعاً، لأننا في الأمتار الأخيرة للموسم الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهد والتركيز من الجميع، ولا تزال هناك 3 بطولات في الملعب يجب أن ندخلها بدوافع التتويج والحسم».