12 منافسة لقفز الحواجز في ختام موسم الشارقة للفروسية

الشارقة (وام)

يختتم نادي الشارقة للفروسية موسم قفز الحواجز، بمنافسات دوري الإمارات لونجين آخر المنافسات التمهيدية لبطولة الإمارات لقفز الحواجز.

وتقام 12 منافسة تتضمن 18 شوطاً، وجوائزها 170 ألف درهم، بمشاركة فرسان القفز من جميع الفئات، على أرضية الميادين الداخلية والخارجية بمركز الشارقة للفروسية، غداً السبت وبعد غد الأحد، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، ورعاية لونجين.

ويشهد يوم غد 9 أشواط بمواصفات المرحلتين الخاصة، وتبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً بمنافسة المبتدئين على حواجز ال100 سم، بينما تنطلق منافسة خيول القفز الصغيرة على حواجز الـ110 سم لعمر 5 سنوات، و6 سنوات على الارتفاع 120 سم وعمر 7 سنوات على حواجز الـ125 سم، وصولاً إلى المرحلة الختامية في اليوم الأول بمنافسة المستوى الأول على حواجز الـ 140 سم.

وتقام بعد غد 6 منافسات من 9 أشواط أيضاً، بمواصفات المرحلتين باستثناء منافسة الختام بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وتنطلق في التاسعة صباحاً على ميدان الصالة المغطاة، كما تقام 3 منافسات تبدأ بفئة المبتدئين.

ويستضيف الميدان الخارجي ثاني منافسات خيول القفز الصغيرة من الفئات العمرية (5 6 7) سنوات، وعلى ذات ارتفاعات حواجز منافسات اليوم الأول، بينما تختتم بمنافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ 145 سم لفرسان المستوى الأول.