«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تعلن إطلاق بطولة جنوب الإكوادور الإقليمية

أبوظبي (وام)

أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) إطلاق بطولة جنوب الإكوادور الإقليمية 2026 لمنافسات البدلة وبدون بدلة والتي تقام غداً في الإكوادور، تحت رعاية مجموعة «إيدج»، في خطوة تعكس التوسع المتواصل للرابطة في أسواق أميركا اللاتينية وتعزيز حضورها العالمي.

وتقام منافسات البطولة بمشاركة مفتوحة لمختلف الجنسيات والفئات بما يشمل الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة، تأكيداً لنهج الرابطة في إتاحة الفرصة أمام الجميع للتواجد والمنافسة.

وتشهد البطولة مشاركة المئات من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون 9 دول، إضافة إلى 31 أكاديمية، ما يؤكد المكانة المتنامية لرياضة الجوجيتسو في القارة اللاتينية، والدور المحوري الذي تلعبه أبوظبي في نشر وتطوير هذه الرياضة على المستوى الدولي.

تأتي هذه الرعاية ضمن شراكة استراتيجية أوسع، حيث ستتولى «إيدج» دعم معظم بطولات الرابطة في أميركا اللاتينية، إلى جانب عدد من البطولات الكبرى الأخرى، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التنظيم وتعزيز تجربة اللاعبين والجماهير، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الصاعدة.

وتنسجم هذه الخطوة مع رؤية «إيدج» في صناعة مستقبل أكثر تطوراً وأماناً، من خلال دعم المبادرات التي تسهم في بناء المجتمعات وتعزيز أنماط الحياة الصحية، إلى جانب دورها في تطوير حلول مبتكرة ومتقدمة في مختلف المجالات.

وتواصل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، من خلال بطولاتها العالمية، ترسيخ حضور اللعبة رياضة تجمع بين الشعوب والثقافات، وتمثل أميركا اللاتينية إحدى أبرز الأسواق الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً.

وتعتز الرابطة بشراكتها مع مجموعة «إيدج»، التي تسهم في دعم مسيرتها وتوسيع نطاق تأثيرها، إلى جانب توفير منصة احترافية تتيح للاعبين فرص التطور والمنافسة على أعلى المستويات.

وفي السياق ذاته، أكدت مجموعة «إيدج» أن هذه الشراكة تعكس التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير المجتمعات وتمكين الأفراد، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الرياضة كمنصة لبناء القدرات وتعزيز القيم الإيجابية، وسعيها للإسهام في الارتقاء بمستوى البطولات في أميركا اللاتينية ودعم انتشار رياضة الجوجيتسو عالمياً، بما يتماشى مع رؤيتها نحو مستقبل أكثر تطوراً واستدامة.