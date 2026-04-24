عجمان إلى منطقة الأمان بالفوز على الظفرة

علي معالي (أبوظبي)

فاز فريق عجمان على الظفرة 1-0 في مباراة الجولة الـ 23 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي جرت على استاد حمدان بن زايد، حيث سجل وليد أزارو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87، ليرفع "البرتقالي" رصيده إلى 27 نقطة دخل بها منطقة الأمان باحتلال المركز السابع، في حين توقف الظفرة عند النقطة 18 في المركز قبل الأخير، وشهدت المباراة طرد مدافع الظفرة جوبسون سانتوس في الدقيقة 84 لارتكابه خطأ مع وليد أزارو وهو في حالة انفراد.

وشهد الشوط الأول حذراً شديداً من لاعبي الفريقين حيث قلت الهجمات الخطيرة رغم البداية الهجومية لتسجيل هدف مبكر، واعتمد الظفرة في هجومه على كريم البركاوي، ومحمد الخلوي، وفي المقابل كان وليد أزارو وليذييري سيلفا أبرز عناصر الخطورة، ومع مرور أول 30 دقيقة دانت السيطرة لعجمان.

وفي الشوط الثاني حاول كل فريق، وكان الظفرة الأقرب، حيث أهدر عبدالله الكربي فرصة غريبة، وسط دهشة الجميع، لكن المباراة استمرت على وتيرة واحدة حتى نجح وليد أزارو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 87، ليدخل بذلك عجمان في منطقة الأمان بالمسابقة، ويظل الظفرة في منطقة الخطر.