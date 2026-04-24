الوصل يعبر دبا برباعية ويعود إلى «الرابع»

معتز الشامي (أبوظبي)

فاز الوصل على ضيفه دبا بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب استاد زعبيل، ضمن مواجهات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

سجل أهداف الوصل، فابيو ليما 19 و53، ميجيل بورخا 39 من ركلة جزاء، برايان بالاسيوس 43، وسجل ثنائية دبا دريسا كوليبالي في الدقيقة 25، سايمون كابرال 76 من ركلة جزاء، وليرفع الوصل رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد دبا عند 17 نقطة بالمركز الأخير.

وسيطر الوصل على مجربات الشوط الأول أمام دبا، وترجم أفضليته بالتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهي المباراة الأولى في الموسم التي تشهد تسجيل الوصل لثلاثية في الشوط الأول.

وجاءت أحداث الشوط سريعة بين الفريقين، بعدما تقدم الوصل بالهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق فابيو ليما، وعاد دبا سريعاً للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 25 برأسية دريسا كوليبالي، إلا أن الوصل نجح بالتقدم مرة أخرى من ركلة جزاء نفذها بنجاح ميجيل بورخا في الدقيقة 39، وقبل صافرة نهاية الشوط الأول ضاعف برايان بالاسيوس تقدم الوصل بهدف ثالث.

وفي الشوط الثاني ضاعف الوصل من تقدمه بالهدف الرابع في الدقيقة 53، من مهارة مميزة من نيكولاس خيمينيز الذي أرسل كرة عرضية، استقبلها فابيو ليما بتسديدة مباشرة في شباك دبا.

وأعاد سايمون كابرال الأمل لدبا بتقليص الفارق بالهدف الثاني في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

ضغط دبا في الأوقات الأخيرة من المباراة للعودة، ولكن امتص الوصل نشاط الضيوف، وسارت النتيجة على حالها لتنتهي المباراة بفوز الإمبراطور برباعية مقابل هدفين.