تعادل يونايتد وفوز دبا الحصن يشعل صدارة «دوري الأولى»

24 ابريل 2026 21:25

معتصم عبدالله (دبي)
اشتعل سباق المنافسة على قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما تقلص الفارق بين المتصدر يونايتد وملاحقه دبا الحصن إلى نقطة واحدة، عقب تعادل الأول أمام ضيفه جلف يونايتد 1-1، وفوز الحصن على العربي 1-0، ضمن الجولة 25 التي شهدت أيضاً انتصارات للإمارات والذيد والحمرية والفجيرة.
وتأجلت مواجهة حتا والعروبة إلى 29 أبريل الجاري، نظراً لارتباط حتا بخوض نهائي «كأس الاتحاد» أمام 365، والمقرر مساء السبت على استاد آل مكتوم بنادي النصر.
وعلى ملعب مدينة دبي الرياضية، اكتفى يونايتد بنقطة التعادل أمام ضيفه جلف يونايتد 1-1، بعدما تقدم الضيوف عبر يونج بوسكو في الدقيقة 18، قبل أن يدرك صامويل لوبيز التعادل في الدقيقة 33، ليرفع يونايتد رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة، مقابل 22 نقطة لجلف يونايتد في المركز العاشر.
وفي مباراة القمة، قلص دبا الحصن الفارق إلى نقطة واحدة بفوزه على ضيفه العربي بهدف عكاشة حمزاوي في الدقيقة 37، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، فيما تراجع العربي إلى المركز الرابع برصيد 44 نقطة.
من جهته، واصل الذيد ضغطه على فرق المقدمة بفوزه على مضيفه مجد 3-1، وسجل للفائز عدنان الوردي (47)، ولوكاس برودوم (51)، والبديل أيمن بوعلي (82)، فيما سجل لمجد ياجو فيريرا (8)، ليرفع الذيد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي مجد في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.
وشهدت بقية نتائج الجولة فوز الإمارات على مصفوت 4-0، والحمرية على الجزيرة الحمراء 5-1، فيما حقق الفجيرة فوزاً صعباً على الاتفاق 4-3، لتزداد المنافسة سخونة مع اقتراب الحسم.

