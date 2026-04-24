«عمومية الطاولة» تعتمد خطة 2026 وتناقش تطوير المسابقات

24 ابريل 2026 21:39

معتصم عبدالله (دبي) 
عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة الطاولة اجتماعها السنوي لموسم 2025-2026، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور كامل للأعضاء بواقع 19 نادياً، برئاسة المهندس داوود الهاجري، رئيس الاتحاد، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عمر عبدالرحمن ممثل وزارة الرياضة.
واعتمدت الجمعية خلال الاجتماع محضر الجلسة السابقة، إلى جانب التقريرين الإداري والفني لعام 2025، والحساب الختامي، كما أقرت خطة عمل الاتحاد لعام 2026، والتي تركز على تطوير المسابقات، وتعزيز مشاركة الفئات السنية، ودعم المنتخبات الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، ناقشت الجمعية مقترحات الأندية، حيث تقدمت 7 أندية بحزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير مسابقات اللعبة ورفع مستوى التنافس.
وتضمنت أبرز المقترحات تخفيف الأعباء المالية على الأندية، عبر خفض رسوم تسجيل اللاعبين والمدربين، وعدم إلزام الأندية بالمشاركة في جميع الفئات، مع منحها حرية اختيار الفئات بما يتناسب مع إمكاناتها.
وعلى صعيد المسابقات، دعت الأندية إلى إعادة هيكلة نظام الدوري من خلال تقسيمه إلى مجموعات أو درجات، بما يعزز التنافس وتكافؤ الفرص، إلى جانب تنظيم جدول المباريات لتفادي ضغط اللقاءات، خصوصاً في المراحل الختامية من الموسم.
وفي الجانب الفني، شددت المقترحات على أهمية تطوير منظومة التحكيم عبر برامج تأهيل مستمرة، والاستعانة بحكام دوليين في المباريات المهمة، مع إلزام الحكام بإعداد تقارير فنية عقب كل مباراة.
كما طالبت الأندية بتخصيص حوافز مالية للأندية الفائزة، وزيادة الدعم الموجه للأندية ذات الإمكانيات المحدودة، بما يسهم في تحسين نتائجها وتطوير فرقها.
وشملت المقترحات أيضاً تعزيز الاهتمام بقطاع المراحل السنية، من خلال استحداث فئات جديدة مثل البراعم، وإتاحة الفرصة لمشاركة اللاعبين الصغار، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقلها، ويدعم مستقبل اللعبة على المدى الطويل.

أخبار ذات صلة
حمد فيصل يواصل «إرث العائلة» ويُتوج بذهبية أشبال الطاولة
اتحاد الطاولة
داوود الهاجري
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تنبيها لسائقي السيارات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تنبيها لسائقي السيارات
اليوم 17:09
مرشح محتمل لرئاسة الاتحاد الإيطالي يتحفظ على «المشاركة المونديالية»
الرياضة
مرشح محتمل لرئاسة الاتحاد الإيطالي يتحفظ على «المشاركة المونديالية»
اليوم 23:15
أمير قطر والرئيس الأميركي يستعرضان الأوضاع الإقليمية
الأخبار العالمية
أمير قطر والرئيس الأميركي يستعرضان الأوضاع الإقليمية
اليوم 23:11
فريق من الأمم المتحدة يعثر على ذخائر غير منفجرة في غزة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر: ذخائر غير منفجرة تهدد إعادة إعمار غزة
اليوم 22:48
النصر يكسر «عقدة الأرض» بثلاثية الجزيرة
الرياضة
النصر يكسر «عقدة الأرض» بثلاثية الجزيرة
اليوم 22:47
