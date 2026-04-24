السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«هجن الرئاسة» تواصل حصد الرموز في المهرجان الختامي السنوي بقطر

هجن الرئاسة تواصل الانتصارات وتؤكد الريادة في كل الميادين (وام)
25 ابريل 2026 01:24

الدوحة (وام)

«الرئاسة» تحصد «الخنجر الذهبي» بالمهرجان الختامي للهجن في قطر
«الهجّانة».. تتصدّر الميادين

واصلت هجن الرئاسة أمس حصد الرموز في المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في اليوم السابع لفئة الإيذاع.
ونجحت هجن الرئاسة مع «الموج» في الفوز بالخنجر الذهبي بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، في الشوط الثاني، بعدما قطع «الموج» مسافة الشوط البالغة 6 كلم على أرضية ميدان الشحانية بزمن قدره 8:48:39 دقيقة، وتصدرت هجن الشحانية الشوط الأول مع «صدى» بقيادة المضمر سالم بن فاران المري، بزمن قدره 8:47:71 دقيقة.
وشهدت الفترة الصباحية منافسة قوية بين الشعارات المشاركة، وتوجت «خيره» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بلقب الشوط الرئيسي الأول بعد وصولها لخط الختام مسجلة 9:03:38 دقيقة.
وحقق «أشقر» لهجن الشحانية بقيادة المضمر جارالله بن عقيل المري، لقب الشوط الثاني بزمن قدره 8:56:27 دقيقة، بينما فازت «العاصمة»، لهجن الرئاسة بلقب الشوط الثالث مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، مسجلة 9:09:17 دقيقة، وجاء لقب الشوط الرابع من نصيب «جميل» لهجن أم الزبار، بزمن قدره 9:06:47 دقيقة.

هجن الرئاسة
قطر
منافسات الإيذاع
المهرجان الختامي لسباقات الهجن
المهرجان الختامي للهجن
سباقات الهجن
