«أبيض الناشئين» يختتم معسكر بانكوك بالتعادل مع تايلاند

دبي(الاتحاد)

اختتم منتخبنا الوطني معسكره الخارجي في العاصمة التايلاندية، بانكوك، بعد تعادله مع نظيره التايلاندي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جرت مساء اليوم على ملعب ديناميك.

سجل هدف المنتخب اللاعب سالم جمال في الدقيقة (6).

وكان أبيض الناشئين قد خاض مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب الهندي، خسر في المباراة الأولى بهدف دون رد، فيما فاز في المباراة الثانية بخمسة أهداف لهدف.

شارك في معسكر منتخبنا في بانكوك، 27 لاعباً، وهم: جاسم عبدالله، مبارك أحمد حمد، سلطان جوهر علي، جوشا بنتلي، محمد عبدالرحمن موسى، عبدالله عوض سعيد، سلطان قاسم محمد، بطي خميس مطر، عبدالرحمن وليد الكاس، علي حمد خميس، سلطان ماجد جمعة، جوهانس وايمر، فارس علي عبدالله، مسلم محمد خلف، سالم جمال محمد، حسين يوسف أنور، سلطان ناصر بخيت، سعود يعقوب الدرعي، جابريل الخوري، حمزة سويد، علي حسن حسين، أدم محروس، سالم فهد الظنحاني، حمد سالم سعيد، عيسى أحمد البلوشي، محمود بدر، جايدن أديتيبا.