الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبيض الناشئين» يختتم معسكر بانكوك بالتعادل مع تايلاند

«أبيض الناشئين» يختتم معسكر بانكوك بالتعادل مع تايلاند
24 ابريل 2026 22:25

دبي(الاتحاد)
اختتم منتخبنا الوطني معسكره الخارجي في العاصمة التايلاندية، بانكوك، بعد تعادله مع نظيره التايلاندي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جرت مساء اليوم على ملعب ديناميك.
سجل هدف المنتخب اللاعب سالم جمال في الدقيقة (6).
وكان أبيض الناشئين قد خاض مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب الهندي، خسر في المباراة الأولى بهدف دون رد، فيما فاز في المباراة الثانية بخمسة أهداف لهدف.
شارك في معسكر منتخبنا في بانكوك، 27 لاعباً، وهم: جاسم عبدالله، مبارك أحمد حمد، سلطان جوهر علي، جوشا بنتلي، محمد عبدالرحمن موسى، عبدالله عوض سعيد، سلطان قاسم محمد، بطي خميس مطر، عبدالرحمن وليد الكاس، علي حمد خميس، سلطان ماجد جمعة، جوهانس وايمر، فارس علي عبدالله، مسلم محمد خلف، سالم جمال محمد، حسين يوسف أنور، سلطان ناصر بخيت، سعود يعقوب الدرعي، جابريل الخوري، حمزة سويد، علي حسن حسين، أدم محروس، سالم فهد الظنحاني، حمد سالم سعيد، عيسى أحمد البلوشي، محمود بدر، جايدن أديتيبا.

أبيض الناشئين
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تنبيها لسائقي السيارات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تنبيها لسائقي السيارات
اليوم 17:09
مرشح محتمل لرئاسة الاتحاد الإيطالي يتحفظ على «المشاركة المونديالية»
الرياضة
مرشح محتمل لرئاسة الاتحاد الإيطالي يتحفظ على «المشاركة المونديالية»
اليوم 23:15
أمير قطر والرئيس الأميركي يستعرضان الأوضاع الإقليمية
الأخبار العالمية
أمير قطر والرئيس الأميركي يستعرضان الأوضاع الإقليمية
اليوم 23:11
فريق من الأمم المتحدة يعثر على ذخائر غير منفجرة في غزة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر: ذخائر غير منفجرة تهدد إعادة إعمار غزة
اليوم 22:48
النصر يكسر «عقدة الأرض» بثلاثية الجزيرة
الرياضة
النصر يكسر «عقدة الأرض» بثلاثية الجزيرة
اليوم 22:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©