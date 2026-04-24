«الآسيوي» يرفع حصة أندية دورينا إلى 5 مقاعد في «القارية»

معتز الشامي (أبوظبي)

اعتمدت لجنة كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف الارتقاء بمستوى مسابقات الأندية في القارة، وذلك خلال اجتماعها الثاني الذي عُقد في جدة برئاسة الكوري الجنوبي بارك جي سونغ.

وأكدت اللجنة التزام الاتحاد الآسيوي بتعزيز أسس الاحتراف، من خلال إقرار تعديلات على لوائح دخول مسابقات الأندية (نسخة 2025)، ولوائح تراخيص الأندية (نسخة 2024)، إلى جانب اعتماد نسخ جديدة من اللوائح ستُطبق بدءًا من المواسم المقبلة.

وشملت أبرز التعديلات الخاصة بموسم 2026-2027 إعادة توزيع المقاعد المخصصة للاتحادات الأعضاء، تماشياً مع قرار توسيع دوري أبطال آسيا للنخبة من 24 إلى 32 فريقاً، ما أدى لزيادة مقاعد دورينا في بطولتي آسيا إلى 5 مقاعد، مع تحديد الحد الأقصى للمقاعد لكل اتحاد، إضافة إلى استحداث مقعد جديد يتيح لوصيف دوري التحدي الآسيوي المشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا 2.

كما تضمنت التعديلات توضيحات تتعلق بالمعايير الفنية، وآلية تصنيف الأندية، وإجراءات الترشيح الجديدة، إلى جانب تحديد موعد نهائي خاص بطلبات الترخيص الاستثنائية للأندية، بما يتماشى مع نظام توزيع المقاعد الجديد.

وبدءً من موسم 2027-2028، ستدخل لوائح جديدة حيز التنفيذ، أبرزها إلزام الاتحادات المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» في مسابقاتها المحلية، في خطوة تعكس توجه الاتحاد القاري نحو توحيد معايير التحكيم ورفع جودة المنافسات.

كما تم تعديل الحد الأدنى لمتطلبات المسابقات المحلية وعدد المباريات التي يجب أن يخوضها كل ناد، بما يتناسب مع التطور الحالي لكرة القدم الآسيوية، فيما ستُطبق تعديلات شاملة على نظام تراخيص الأندية بعد مراجعات موسعة بدأت منذ منتصف عام 2025.

ومن المنتظر أن تُعتمد هذه القرارات رسمياً من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي قبل دخولها حيز التنفيذ، على أن يتم تعميمها على جميع الاتحادات الأعضاء خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من التطوير الشامل للكرة الآسيوية.