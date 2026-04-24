النصر يكسر «عقدة الأرض» بثلاثية الجزيرة

معتصم عبدالله (دبي)

أنهى النصر سلسلة نتائجه السلبية على ملعبه في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه الجزيرة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد آل مكتوم ضمن الجولة 23.

وحقق «العميد» فوزه الأول على أرضه بعد 7 مباريات متتالية دون انتصار، منذ آخر فوز له أمام الظفرة 2-0 في الجولة الثامنة، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد «فخر أبوظبي» عند 40 نقطة في المركز الثالث.

وبدأ الجزيرة المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً عبر فينيسيوس ميلو في الدقيقة 12، بعد هجمة منظمة أنهاها بلمسة فنية داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، عاد النصر سريعاً، وأدرك التعادل عبر المدافع جلوبير ليما في الدقيقة 47، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف رامون ميريز الهدف الثاني في الدقيقة 50، مستفيداً من كرة مرتدة من القائم إثر ركلة حرة نفذها لوكا ميليفويفيتش.

ولم يتأخر رد الجزيرة، حيث أعاد فينيسيوس ميلو المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل الثاني له ولفريقه في الدقيقة 67، بعد مجهود فردي مميز داخل منطقة الجزاء.

وسرعان ما استعاد النصر تقدمه، بعدما سجل البديل شيكنا دومبيا الهدف الثالث في الدقيقة 73، مستفيداً من تمريرة مهدي قايدي وخطأ دفاعي، ليمنح فريقه فوزاً مهماً أنهى به «عقدة الأرض» في توقيت حاسم من الموسم.