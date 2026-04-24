السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«القوى» يتأهب لتدشين مشاركته في البطولة العربية بتونس

24 ابريل 2026 23:33

تونس (وام)
يفتتح منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشاركته في البطولة العربية الـ21 للشباب والشابات تحت 20 عاماً، الأحد المقبل، بعد اعتماد برنامج منافسات اليوم الأول من البطولة، التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل الحالي.
ويشارك لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني في الفترة الصباحية بمنافسات 400 متر، و100 متر حواجز، و400 متر، والوثب العالي لفئة الشابات، بينما تتضمن مشاركته في الفترة المسائية بعد حفل الافتتاح في منافسات دفع الجلة، والوثب الطويل، ورمي القرص، بالإضافة إلى سباق و200 متر، بجانب الوثب العالي ودفع الجلة، وسباقات 100، و800، و3000 متر.
وأكد علي غزوان مدير منتخبنا الوطني، وصول البعثة إلى تونس اليوم، تأهباً للمشاركة في البطولة بعد استعدادات مكثفة خلال الفترة الماضية، من خلال البطولات المحلية، مع الأخذ في الاعتبار الأهمية النوعية لهذه البطولة ضمن خطط واستراتيجيات اتحاد الإمارات لألعاب القوى، لتمكين عناصر المنتخب في الفئات كافة من القدرات التنافسية.
وكشف مدير المنتخب عن اعتماد الاتحاد العربي لمشاركة القائمة المقررة للاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني، وهم كل من سعد عمر"200" متر، وعبدالقدوس علي "400"، متر، وأروى علي"100 و200" متر، وعائشة طارق وعزة ناصر"400 " متر، وسلمى المري" إطاحة المطرقة ورمي القرص"، بالإضافة إلى سباق التتابع 4 في 400 و4 في 100 للشابات والشباب.
وأشار إلى مشاركة محمد عادل في "إطاحة المطرقة"، واليازية طارق في "رمي الرمح والقفز بالزانة"، وسارة فهد عبدالله في سباق "400 متر حواجز"، وسمر صالح في "الوثب العالي"، وشهد عبدالله في "القفز بالزانة"، وعلياء خالد مطر في سباق "3000 متر موانع"، وناصر الكعبي في سباق "800 متر"، ومحمد المصعبي في سباقي 800 و1500 متر.

