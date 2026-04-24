السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تطلق دولية الشطرنج اليوم

بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك تستعد لإطلاق دولية الشطرنج (وام)
25 ابريل 2026 01:24

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، تنطلق اليوم النسخة الثامنة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات.
وأكد عبدالله التميمي، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، اكتمال جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية لانطلاقة المنافسات في مقر الأكاديمية بأبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.
وكشف عن إقبال كبير من الفئات العمرية كافة من جنسيات مختلفة، على التسجيل للمشاركة في البطولة التي تقام وفق النظام السويسري، من 9 جولات، للتنافس على الجوائز المالية البالغ إجماليها 40 ألف درهم، بالإضافة إلى الجوائز المقررة لأفضل اللاعبات وأثنى على النجاح الكبير الذي حققته البطولة في النسخ الماضية، والأثر الملموس في الارتقاء بالمستويات الفنية للمشاركات، ضمن استراتيجية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، لتمكين المرأة من القدرات التنافسية، وتوفير أجواء محفزة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، خصوصاً رياضة الشطرنج بما تمثله من قيمة كبيرة في تطوير القدرات الذهنية لممارسيها.

