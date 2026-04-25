«الفجيرة للفنون القتالية» ينافس على جوائز «صناعة الرياضة»



الفجيرة (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط (SPIA 2026)، إدراج نادي الفجيرة للفنون القتالية ضمن قائمة المرشحين لنيل جوائز 7 فئات مختلفة 13 مايو المقبل، وتتضمن الفئات المنافسة، الابتكار الرقمي عبر تطبيق «إف إم إيه سي» في فئة «أفضل استخدام للتكنولوجيا»، والتميز التنظيمي عبر بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو «G2» كأفضل حدث رياضي فعالية بالمشاركة الجماهيرية، والاستدامة والمسؤولية بملفات متكاملة في فئتي «التميز في الاستدامة» و«المسؤولية المجتمعية»، وصناعة المستقبل من خلال برنامج تطوير أداء الشباب، وفئة القيادة الرياضية الصاعدة التي تمثّلت في ترشح مريم مصطفى ضمن الكفاءات النسائية الشابة تحت 30 عاماً.

وقال نادر أبو شاويش، مدير النادي، إن الوصول إلى القائمة المنافسة في سبع فئات مختلفة يأتي تتويجاً للرؤية الحكيمة، والدعم اللامحدود من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس النادي، لافتاً إلى أن النادي لا ينافس فقط على جائزة، وإنما يؤكد بناء نموذج رياضي متكامل يجمع بين التطور التكنولوجي، والمسؤولية المجتمعية، وصناعة الأبطال.

وأضاف أن هذا الإنجاز هو بمثابة تكريم لأسرة النادي وفِرق العمل التي تعمل بروح الفريق الواحد لرفع اسم الإمارات والفجيرة في المحافل الدولية، لا سيما أنه سبق تتويج النادي بالجائزة ضمن فئة أفضل حدث رياضي لعام 2024، تقديراً لتميزه التنظيمي في البطولات الرياضية.