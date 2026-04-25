مواجهة «كلاسيكية» بين شباب الأهلي والشارقة في كأس الإمارات للسلة



علي معالي (أبوظبي)

تشهد منافسات إياب نصف نهائي كأس الإمارات لكرة السلة مواجهتين قويتين، فيلتقي في الأولى شباب الأهلي مع الشارقة على صالة الممزر بدبي، وفي الثانية يحلّ البطائح ضيفاً على النصر بصالة راشد بن حمدان بدبي، وذلك في السابعة والربع مساء الغد، وفي هاتين المباراتين تسعى الفرق الأربعة لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي، المقرر له الثلاثاء المقبل، وبحسب نظام البطولة، الذي يتم فيها تطبيق قانون الاتحاد الدولي، لا بدّ من حسم التأهل من مباراتين فقط (ذهاب وإياب).

في المباراة الأولى بين شباب الأهلي والشارقة، تحمل دائماً المتعة والإثارة، وما آلت إليه المباراة الأخيرة في الذهاب من أحداث وانتهائها لمصلحة «الفرسان» بنتيجة 92-84، سيجعل من لقاء الإياب أكثر إثارة ورغبة من الفريقين في تحقيق الفوز.

وعن كيفية صعود أي من الفريقين فهي كالتالي، نجح شباب الأهلي في تكرار الفوز فسوف يتأهل للنهائي مباشرة، وإذا نجح الشارقة في الانتصار، فسوف يتم اللجوء إلى فارق النقاط في المباراتين، وصاحب الرصيد الأكبر سوف يتأهل، وإذا انتهت المباراة بالتعادل، فلن يتم اللجوء لوقت إضافي، بل سيكون شباب الأهلي هو المتأهل بناء على نتيجة فوزه في مباراة الذهاب، ونفس هذه اللائحة سيتم تطبيقها على المباراة الأخرى التي تجمع النصر مع البطائح، وكان «العميد» قد انتصر في الذهاب بنتيجة 95-74.

تُعتبر مباراة شباب الأهلي والشارقة مواجهة «كلاسيكية» بين فريقين من كبار اللعبة بالدولة، ويدخلها «الفرسان» بمعنويات، وفرصة أفضل بناء على نتيجة مباراة الذهاب، ووجود خبرات كبيرة بين صفوف الفريق من لاعبين أجانب ومحليين، وحالة استقرار فني كبيرة بالفريق، في حين يبحث الشارقة عن استعادة زمام الأمور والاقتراب من تحقيق أول ألقاب الموسم، متسلحاً بخبرات المدرب الكبير عبدالحميد إبراهيم ومجموعة من اللاعبين الموهوبين من المحليين والأجانب.

وفي المواجهة الثانية، يبحث النصر مع المدرب حسام الوكيل عن كيفية الحفاظ على اللقب الذي تُوج به في الموسم الماضي، معتمداً على مجموعة اللاعبين أصحاب الكفاءات العالية، وبطبيعة الحال نتيجة مباراة الذهاب تمنح الفريق الأفضلية، والثقة بالنفس، في الجانب الآخر يبحث إمام عبدالبديع «ميشو» مدرب البطائح عن التأهل لأول نهائي له هذا الموسم، في ظل الطفرة الكبيرة التي يعيشها النادي، وبالتالي يبدو اللقاء مفتوحاً على جميع الاحتمالات، النصر يعتمد على خبرة لاعبيه وقدرتهم على إدارة المباريات الحاسمة، والبطائح بروح قتالية عالية ورغبة في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى النهائي.