النصر يشعل سباق «التوب 5» بثلاثية الجزيرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

أنعش النصر آماله في سباق التأهل إلى المقاعد القارية، بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه الجزيرة 3-2، مساء الجمعة على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة 23 من «دوري أدنوك للمحترفين».

وسجّل «العميد» فوزه الأول على ملعبه بعد 7 مباريات متتالية دون انتصار، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، ويُبقي على حظوظه قائمة لدخول قائمة «التوب 5»، فيما تجمّد رصيد «فخر أبوظبي» عند 40 نقطة في المركز الثالث.

ومع تبقِّي ثلاث جولات على ختام الموسم، يشتد الصراع على المقاعد المؤهلة للمشاركات القارية، حيث يتصدر العين الترتيب برصيد 59 نقطة، يليه شباب الأهلي بـ52 نقطة وله مباراة مؤجلة، ثم الجزيرة بـ40 نقطة، مقابل 39 نقطة لكل من الوصل والوحدة.

وتحمل الجولة 24 أهمية كبيرة في رسم ملامح هذا السباق، إذ تشهد مواجهات مباشرة حاسمة، أبرزها قمة الوحدة والوصل، و«ديربي» شباب الأهلي والنصر، إلى جانب مواجهة الجزيرة وعجمان، وحلول العين ضيفاً على الشارقة.

وأكد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، أن فريقه حقق فوزاً مهماً أمام منافس قوي، مشيراً إلى أن الجزيرة كان الأفضل في الشوط الأول، في ظل عدم ظهور فريقه بالمستوى المطلوب.

وأوضح أن التغييرات التي أجراها بين الشوطين منحت الفريق طاقة جديدة وروحاً مختلفة، وهو ما انعكس على الأداء والنتيجة، مشيداً بالعقلية القتالية للاعبين وقدرتهم على العودة في المباراة أكثر من مرة.

وأضاف أن هذا الانتصار يُمثل دفعة معنوية كبيرة بعد سلسلة من النتائج غير المرضية على ملعب الفريق، مؤكداً أن النصر يسعى لاستثمار هذه الحالة الإيجابية وتقليص الفارق مع الفرق التي تسبقه، والإبقاء على حظوظه حتى الجولات الأخيرة.

في المقابل، أعرب الهولندي مارينو بوشيتش، مدرب الجزيرة، عن خيبة أمله عقب الخسارة، مؤكداً أن الإحباط لا يتعلق بالنتيجة بقدر ما يرتبط بطريقة الخسارة.

وأشار إلى أن فريقه كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، وخلق عدة فرص محققة كانت كفيلة بحسم المباراة مبكراً، إلا أنه اكتفى بهدف وحيد، قبل أن يتراجع الأداء مع بداية الشوط الثاني.

وأوضح أن استقبال هدفين في فترة قصيرة يعكس تراجعاً ذهنياً غير معتاد، رغم عودة الفريق وتسجيل التعادل، إلا أن استقبال الهدف الثالث في توقيت حاسم خلال محاولة التقدم كشف عن «سذاجة دفاعية».

واختتم بوشيتش حديثه بالتأكيد على تمسك الفريق بروح القتال حتى النهاية، مشيراً إلى أن الحفاظ على المركز الثالث ما زال ممكناً، لكنه شدّد على ضرورة تقليص الأخطاء في الجولات المقبلة، مع ضيق هامش التعويض.