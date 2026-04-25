ليكرز يفوز على روكتس في الوقت الإضافي بـ«سلة أميركا»



لوس أنجلوس (رويترز)

قاد ليبرون جيمس وماركوس سمارت لوس أنجلوس ليكرز للفوز 112-108 على هيوستن روكتس، في الوقت الإضافي من المباراة الثالثة، في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل، في سبع مباريات بالدور الأول للأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة ​الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وأوصل جيمس، الذي أحرز 29 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، المباراة إلى وقت إضافي، بتسجيله رمية ثلاثية قبل نهاية الوقت الأصلي. وسجّل سمارت ثماني نقاط، من أصل 21 أحرزها في المباراة، خلال الوقت ⁠الإضافي ليتقدم ليكرز بنتيجة 3-صفر في سلسلة دور الثمانية للمنطقة الغربية.

وقدّم سمارت 10 تمريرات حاسمة، وهو ​أعلى رقم في الفريق، بينما سجّل روي هاتشيمورا 22 نقطة لصالح ليكرز.

ويسعى ليكرز لتحقيق ​الفوز في المباراة الرابعة من سلسلة المباريات السبع، غداً الأحد، في ⁠هيوستن.

قاد جاباري ​سميث جونيور، الذي سجّل 24 نقطة في المباراة، عودة هيوستن في بداية الربع الرابع، ثم كاد ألبرين سينجون يقود روكتس للفوز في الوقت الأصلي. واستغل سينجون خطأين متأخرين من جيمس ليسجّل رمية سهلة قبل 49.6 ثانية من النهاية، وبعدها بتسع ثوان قطع الكرة من المنافس وسجّل ‌رمية ساحقة منحت فريقه التقدم 101-95.

لكن ليكرز استعاد توازنه في اللحظات الأخيرة ‌عندما سجّل سمارت ثلاث رميات حرة، بعد أن تعرّض لخطأ من جايشون تيت قبل 25.4 ثانية من نهاية المباراة. ومع تقدُّم روكتس 101-98، أجبر جيمس المنافس على فقدان الكرة ثم سجل رمية ثلاثية عادلت ​النتيجة قبل 13.6 ثانية من النهاية.

وتصدَّر سينجون قائمة هدافي روكتس برصيد 33 نقطة والاستحواذ على 16 كرة مرتدة، بينما ساهم أمين تومسون بتسجيل 26 نقطة والاستحواذ على 11 كرة مرتدة، أما ريد شيبارد فقد سجّل 17 نقطة وقدّم سبع تمريرات حاسمة لزملائه.