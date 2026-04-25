فرنانديز: كأس العالم أتمناها برتغالية من أجل رونالدو

25 ابريل 2026 13:15

 
لندن (رويترز)
عبّر برونو فرنانديز، لاعب وسط منتخب البرتغال، عن أمله في أن يتمكن ​هو وزملاؤه من المساهمة في تتويج مسيرة كريستيانو رونالدو الدولية بالفوز بكأس العالم لكرة القدم 2026، ومن المقرر أن ⁠يشارك رونالدو (41 عاماً) للمرة السادسة، وهو رقم قياسي، ​في كأس العالم التي تنطلق في ​يونيو ‌المقبل. ومن المتوقع أن ⁠تمثّل ​البطولة الفصل الأخير الرئيسي في مسيرته الكروية.
وقال فرنانديز في حديث مع وين روني، في تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس الجمعة: «سيكون إنهاء كأس العالم المقبلة بفوز كريستيانو رونالدو بالبطولة أمراً رائعاً».
وقال اللاعب البرتغالي وقائد مانشستر يونايتد: «آمل حقاً أن نتمكن من تحقيق ذلك، ليس فقط ​من أجل البرتغال، ولكن من أجل كل ما قدّمه رونالدو لكرة القدم والعالم».
ورونالدو، أحد اللاعبين العظماء الذين لم يفوزوا بكأس العالم، هو الهداف التاريخي في كرة القدم ‌الدولية برصيد 143 هدفاً.
وكان ​اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات ضمن منتخب البرتغال المتوج ببطولة أوروبا 2016، كما فاز بلقب دوري الأمم الأوروبية ​مرتين.
وتفتتح البرتغال مشوارها في ⁠المجموعة الحادية ‌عشرة يوم 17 يونيو أمام جمهورية الكونجو الديمقراطية، تليها مباراتها أمام أوزبكستان يوم 23 ⁠من ذات الشهر، وتقام المباراتان في مدينة هيوستن ​الأميركية، وتختتم مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة كولومبيا يوم 27 يونيو في ميامي، وتقام بطولة كأس العالم في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في ​كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

