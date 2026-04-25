أربيلوا بعد تعادل الريال مع بيتيس: «لا يعرفون ولا يفهمون»!!



مدريد (د ب أ)

أكد ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن فريقه كان يستحق الفوز على ريال بيتيس، وذلك بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة بالدوري الإسباني بالتعادل 1/1.

وقال أربيلوا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي الإلكتروني للنادي عقب المباراة: «من الواضح أننا تعرّضنا لإحباط جديد في اللحظات الأخيرة، كما حدث لنا في مرات عديدة، وهذه نتيجة أعتقد أننا لا نستحقها لأن العديد من الفرص أتيحت لنا. هناك أيضاً ركلة جزاء واضحة جداً في الشوط الأول كان يمكن أن تحسم المباراة».

وأضاف: «أعتقد أنني قلت ذلك. ركلة جزاء واضحة جداً، بيد مفتوحة، ليست ملتصقة بالجسم، في تسديدة إبراهيم دياز إنها لقطة واضحة جداً، مثل اللقطة الأخيرة. ميندي كان في وضعية أفضل، وأي محاولة جذب أو لمس بسيط للذراع.. بالنسبة لي هذا أمر أساسي جداً في عالم كرة القدم، لكن ليست هذه أول مرة يحدث لنا شيء من هذا القبيل، وأعتقد أن هاتين الحالتين أثّرتا كثيراً على المباراة».

وعن هدف التعادل لبيتيس الذي جاء في الوقت بدل الضائع للمباراة، قال: «خطأ أنطوني ضد ميندي في لقطة التعادل بالنسبة لي هي واضحة جداً. لا يتطلب الأمر الكثير، ففي مثل هذه الحالات التي تستخدم فيها الجسم، يكفي أن يتم زعزعتك قليلاً لتسقط أرضاً. ولكن لفهم ذلك يجب أن يكون لديك معرفة بكرة القدم، وهو أمر أعتقد أننا نعاني منه، حيث إن الكثيرين، خاصة أولئك الذين يقرّرون في مثل هذه المواقف، لا يعرفون ولا يفهمون».

وعند سؤاله عن أسباب تلقِّي الفريق للأهداف في اللحظات الأخيرة، قال: «لو كان لدينا سبب واضح، لكنا قد صحّحناه. عندما تكون النتائج متقاربة جداً، فمن الطبيعي أن تحدث مثل هذه المواقف، ومن الواضح أننا أيضاً لم نحظ بالكثير من الحظ».

وعن حالة مبابي بعد شعوره ببعض الآلام، أكد أربيلوا: «لا أعرف. كان يعاني من بعض الآلام وسنرى خلال الأيام المقبلة كيف يتطور الوضع».