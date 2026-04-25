السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أربيلوا بعد تعادل الريال مع بيتيس: «لا يعرفون ولا يفهمون»!!

25 ابريل 2026 12:55


مدريد (د ب أ)
أكد ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن فريقه كان يستحق الفوز على ريال بيتيس، وذلك بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة بالدوري الإسباني بالتعادل 1/1.
وقال أربيلوا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي الإلكتروني للنادي عقب المباراة: «من الواضح أننا تعرّضنا لإحباط جديد في اللحظات الأخيرة، كما حدث لنا في مرات عديدة، وهذه نتيجة أعتقد أننا لا نستحقها لأن العديد من الفرص أتيحت لنا. هناك أيضاً ركلة جزاء واضحة جداً في الشوط الأول كان يمكن أن تحسم المباراة».
وأضاف: «أعتقد أنني قلت ذلك. ركلة جزاء واضحة جداً، بيد مفتوحة، ليست ملتصقة بالجسم، في تسديدة إبراهيم دياز إنها لقطة واضحة جداً، مثل اللقطة الأخيرة. ميندي كان في وضعية أفضل، وأي محاولة جذب أو لمس بسيط للذراع.. بالنسبة لي هذا أمر أساسي جداً في عالم كرة القدم، لكن ليست هذه أول مرة يحدث لنا شيء من هذا القبيل، وأعتقد أن هاتين الحالتين أثّرتا كثيراً على المباراة».
وعن هدف التعادل لبيتيس الذي جاء في الوقت بدل الضائع للمباراة، قال: «خطأ أنطوني ضد ميندي في لقطة التعادل بالنسبة لي هي واضحة جداً. لا يتطلب الأمر الكثير، ففي مثل هذه الحالات التي تستخدم فيها الجسم، يكفي أن يتم زعزعتك قليلاً لتسقط أرضاً. ولكن لفهم ذلك يجب أن يكون لديك معرفة بكرة القدم، وهو أمر أعتقد أننا نعاني منه، حيث إن الكثيرين، خاصة أولئك الذين يقرّرون في مثل هذه المواقف، لا يعرفون ولا يفهمون».
وعند سؤاله عن أسباب تلقِّي الفريق للأهداف في اللحظات الأخيرة، قال: «لو كان لدينا سبب واضح، لكنا قد صحّحناه. عندما تكون النتائج متقاربة جداً، فمن الطبيعي أن تحدث مثل هذه المواقف، ومن الواضح أننا أيضاً لم نحظ بالكثير من الحظ».
وعن حالة مبابي بعد شعوره ببعض الآلام، أكد أربيلوا: «لا أعرف. كان يعاني من بعض الآلام وسنرى خلال الأيام المقبلة كيف يتطور الوضع».

آخر الأخبار
الأخبار العالمية
الجيش المالي يخوض معارك لصد هجمات إرهابية
اليوم 16:21
الأخبار العالمية
«الإحصائي الخليجي»: 413 ألف ممرض وممرضة في دول «التعاون» ونمو سنوي بـ 4.6%
اليوم 16:02
الرياضة
استمرار غياب ماركينيوس وفيتينيا عن سان جرمان
اليوم 16:00
الأخبار العالمية
قطر تدين بشدة استهداف موقعين من المراكز الحدودية لدولة الكويت
اليوم 15:54
الأخبار العالمية
البحرين تستنكر بشدة الهجوم الذي استهدف مواقع حدودية في دولة الكويت
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©