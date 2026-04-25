«الإمارات للدراجات» على منصة التتويج في سباق فويلتا أستورياس

أبوظبي (الاتحاد)

حلّ أدريا بيريكاس، درّاج فريق الإمارات إكس آر جي، في المركز الثاني بالمرحلة الثانية من سباق فويلتا أستورياس بين يانيس وبولا دي لينا، ولم يتفوق عليه سوى المخضرم نايرو كينتانا «موفيستار»، ليحتل الدرّاجان المركزين الأول والثاني في الترتيب العام.

وتُعد هذه النتيجة الأفضل لبيريكاس هذا الموسم، حيث يواصل الدراج البالغ 19 عاماً التأقلم في موسمه الاحترافي الأول مع الفريق الإماراتي. ويبتعد الإسباني بفارق 31 ثانية فقط عن المتصدر كينتانا، الذي حقق الفوز رقم 52 في مسيرته.

وعبر صعودات المرحلة الثانية المتعددة، برز كينتانا وبيريكاس كأقوى دراجين في السباق، وقضيا وقتًا طويلًا في المقدمة معاً.

ولم يتمكن كينتانا من حسم الفارق إلا في المراحل المتأخرة، حيث انفرد بالمقدمة، لكن دراج فريق الإمارات - إكس آر جي الشاب قاتل بقوة للحدّ من الفارق حتى خط النهاية، ومع تبقي مرحلتين، يبتعد بيريكاس بفارق 31 ثانية فقط عن قميص القائد، مع احتفاظه بفارق مريح عن ملاحقيه.

وعقب نهاية مرحلة الجمعة، عبّر بيريكاس عن رضاه عن أدائه في سباق قوي، وقال: «كان السباق صعباً جداً، لكن قدماي استجابتا بشكل جيد. انطلقت مع نايرو وعملنا معاً بشكل جيد حتى الصعود الأخير، حيث تمكّن من الابتعاد. لكنني كنت سعيداً بالتواجد في هذه المجموعة. الفريق قدم أداءً رائعاً، وللأسف تعرّض جاسم لحادث لكنه ليس خطيراً».