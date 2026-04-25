«خيول البريميرليج».. تعرّف على أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي



معتز الشامي (أبوظبي)

يقترب موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/ 26 من نهايته الحاسمة، ولا يزال التنافس محتدماً على أشده في صدارة الترتيب، ويُعد سباق اللقب من أكثر السباقات إثارة على الإطلاق، حيث يتساوى أرسنال ومانشستر سيتي برصيد 70 نقطة مع تبقِّي 5 مباريات.

وفي الطرف الآخر من جدول الترتيب، يواجه توتنهام خطراً حقيقياً بالهبوط رفقة بيرنلي وولفرهامبتون، ويخوض الفريق صراعاً شرساً لتجنُّب الهبوط مع وستهام ونوتنجهام، فيما كشفت شبكة «أوبتا» عن أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويُعد جاكسون تشاتشوا، لاعب وولفرهامبتون، أسرع لاعب في البريميرليج هذا الموسم، حيث بلغت سرعته القصوى 37.30 كم/ساعة، وأثبت النجم الكاميروني نفسه كثالث أسرع لاعب في تاريخ البريميرليج، بعد ميكي فان دي فين (37.38 كم/ساعة) وكايل ووكر 37.31 كم/ساعة).

وفي المركز الثاني، جاء ديستني أودوجي، لاعب توتنهام، وبلغت سرعته القصوى 36.41 كم/ساعة، ويعاني نيوكاسل من موسم كارثي، لكن 3 من لاعبيه يحتلون مراكز ضمن العشرة الأوائل، ويُعد كل من أنتوني إيلانجا (الثالث: 36.35 كم/ساعة) وويليام أوسولا (السادس: 36.29 كم/ساعة) وأنتوني جوردون (السابع: 36.26 كم/ساعة)، من بين أسرع لاعبي الدوري حالياً.

ويظهر برايان مبويمو (الرابع: 36.34 كم/ساعة) لاعب مانشستر يونايتد، وبيدرو نيتو (الخامس: 36.32 كم/ساعة) لاعب تشيلسي، وإيرلينج هالاند (الثامن: 36.20 كم/ساعة) أيضاً ضمن قائمة العشرة الأوائل.

ووصل جيريمين فريمبونج إلى ليفربول الصيف الماضي بسمعة لاعب يتمتع بسرعة فائقة، وكان سابع أسرع لاعب في الدوري الألماني موسم 2024/ 2025. أما سرعته القصوى البالغة 36.18 كم/ساعة فتجعله تاسع أسرع لاعب هذا الموسم.

ويُكمل دانيال جيمس، لاعب ليدز، قائمة العشرة الأوائل، حيث بلغت سرعته القصوى 36.13 كم/ساعة هذا الموسم، ما يجعله عاشر أسرع لاعب في البريميرليج.

أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

1- جاكسون تشاتشوا، وولفرهامبتون: 37.30 كم/ساعة

2- ديستني أودوجي، توتنهام: 36.41 كم/ساعة

3- أنتوني إيلانجا، نيوكاسل: 36.35 كم/ساعة

4- برايان مبويمو، مان يونايتد: 36.34 كم/ساعة

5- بيدرو نيتو، تشيلسي: 36.32 كم/ساعة

6- ويليام أوسولا، نيوكاسل: 36.29 كم/ساعة

7- أنتوني جوردون، نيوكاسل: 36.26 كم/ساعة

8- إيرلينج هالاند، مان سيتي: 36.2 كم/ساعة

9- جيريمي فريمبونج، ليفربول: 36.18 كم/ساعة

10- دانيال جيمس، ليدز يونايتد: 36.13 كم/ساعة